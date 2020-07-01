Sinop'taki akılalmaz yangında şoke eden iddialar, korkunç şüpheler devame diyor. Taraflar konuşuyor, kuşkular artıyor! Sinop'taki kuşkulu yangınla ilgili gelişmeler Müge Anlı'da! 27 Haziran 2020 Cumartesi günü Giresun kaybolan 7 yaşındaki İkranur'un cansız bedenine ulaşılmıştı. Peki minik İkranur'a ne oldu?

MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı Atv canlı yayınında son dakika gelişmelerini aktarıyor! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... İkranur Tirsi'ye ne oldu sorusunun yanıtı Müge Anlı canlı yayınında...