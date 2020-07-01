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    • 01.07.2020 10:08
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    • 01.07.2020 10:08
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    ATV CANLI YAYIN İZLE! neden öldü? Nasıl öldü?

    Atv canlı yayınında son dakika gelişmesi... Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... 27 Haziran 2020 Cumartesi günü Giresun kaybolan 7 yaşındaki 'nin cansız bedenine ulaşılmıştı.  Müge Anlı İkranur Tirsi'nin kaybıyla ilgili şüphelerin odağındaki ismi ortaya çıkartıyor. Peki İkranur Tirsi neden öldü, nasıl öldü? Hepsi ve daha fazlası 1 Temmuz Atv Müge Anlı canlı yayınında!

    MÜGE ANLI CANLI İZLE!

    Sinop'taki akılalmaz yangında şoke eden iddialar, korkunç şüpheler devame diyor. Taraflar konuşuyor, kuşkular artıyor! Sinop'taki kuşkulu yangınla ilgili gelişmeler 'da! 27 Haziran 2020 Cumartesi günü Giresun kaybolan 7 yaşındaki İkranur'un cansız bedenine ulaşılmıştı. Peki minik İkranur'a ne oldu?

    MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN

    Müge Anlı Atv canlı yayınında son dakika gelişmelerini aktarıyor! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... 'ye ne oldu sorusunun yanıtı Müge Anlı canlı yayınında...

    Haberler Magazin ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE! İkranur Tirsi neden öldü? Nasıl öldü?
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