Rafet El Roman, Mersin'de Sümeyye A. isimli bir kızın ricasını kırmayıp sesini dinledi. Ancak El Roman, "Sesin kötü" deyince, genç kız başına bela oldu. El Roman'ın iddiasına göre kız, adam tutup intikam almak için kendisine hakaret ve küfür mesajları attırdı. Savcılığa başvuran El Roman'ın ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rafet El Roman, Mersin'deki bir AVM'de konser verdi. Çıkışta Sümeyye A. isimli kız, sesini dinletip yorum istedi. El Roman, kızı dinledi ama yeteneksiz buldu. Olayın ardından Ümit Ö. adlı bir erkek, ünlü şarkıcıyı telefonla arayıp hakaret ve tehdit etti. Savcılığa başvuran El Roman, "O adama telefon numaramı, intikam için sesini beğenmediğim kız verdi" dedi.

O KIZA DAVA AÇILDI

Savcılık, El Roman'ın ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı. Ümit A. hakkında soruşturma sürerken, ünlü şarkıcının telefon numarasını paylaşan Sümeyye A. hakkında 'Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava, ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.