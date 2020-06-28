EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?



Ezgi Eyüboğlu, 15 haziran 1988'de İstanbul'da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Babası bankacı, annesi kimya öğretmenidir. İstanbul Üniversitesiİktisat Bölümü'nü bitirdi. Üzerine Bahçeşehir Üniversitesi'nde oyunculuk master'ı yaptı. Üniversitede okulun tiyatro kulübüne girdi. Aynı zamanda da ajansa kaydoldu.

2007 yılından beri defile ve organizasyonlarda modellik ve dizi filmler gibi işlerle profesyonel yaşama adımını attı.

Ezgi Eyüboğlu, 2012yılında "Muhteşem Yüzyıl" adlı dizide Aybige Hatun rolünü üstlendi.

Ezgi Eyüboğlu, 2014 yılında başrollerinde Uğur Polat, Kaan Yıldırım,Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı "Ulan İstanbul" adlı dizide ada karakterini oynamaktadır.

2014 yılında İbrahim Kendirci ile birlikte "Ayrılık" adlı iki kişilik tiyatro oyununda rol aldı.

2015 yılında "Adı Mutluluk" dizisinde başrolü paylaştığı Kaan Yıldırım ile nişanlandı. 15 Mayıs 2016 tarihinde Kaan Yıldırım ile Ortaköy Esma Sultan Yalısı'nda evlendi.

