Rafet El Roman'ın kızı Su babasının izinde! İşte Rafet El Roman'ın kızları Su ve Şevval'in son hali
51 yaşındaki şarkıcı Rafet El Roman, 1996-2002 yılları arasında manken Tuğba Altıntop ile evli kalmış, bu evliliğinden Su ve Şevval adında iki kızı olmuştu. Aradan yıllar geçti ve Su ile Şevval kardeşler koca genç kızlar oldu. Bir dönem anne, babaları aralarında velayet tartışmaları çıkan Su El Roman 22, Şevval El Roman ise 20 yaşında. Son hallerini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Rafet El Roman'ın kızları Su ve Şevval olmak üzere ünlülerin çocukları.
30.05.2020 10:21
- Son Güncelleme: 30.05.2020 10:21
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