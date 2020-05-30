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Rafet El Roman'ın kızı Su babasının izinde! İşte Rafet El Roman'ın kızları Su ve Şevval'in son hali

51 yaşındaki şarkıcı Rafet El Roman, 1996-2002 yılları arasında manken Tuğba Altıntop ile evli kalmış, bu evliliğinden Su ve Şevval adında iki kızı olmuştu. Aradan yıllar geçti ve Su ile Şevval kardeşler koca genç kızlar oldu. Bir dönem anne, babaları aralarında velayet tartışmaları çıkan Su El Roman 22, Şevval El Roman ise 20 yaşında. Son hallerini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Rafet El Roman'ın kızları Su ve Şevval olmak üzere ünlülerin çocukları.

30.05.2020 10:21 - Son Güncelleme: 30.05.2020 10:21
Rafet El Roman'ın kızı Su babasının izinde! İşte Rafet El Roman'ın kızları Su ve Şevval'in son hali

1996 yılında Tuğba Altıntop ile evlenen Rafet El Roman'ın evliliği 2002 yılında sona ermişti.

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Rafet El Roman'ın kızı Su babasının izinde! İşte Rafet El Roman'ın kızları Su ve Şevval'in son hali

Çiftin bu evliliklerin Su ve Şevval adında iki kızı oldu. Genç kızların son hali sizi çok şaşırtacak.

Rafet El Roman'ın kızı Su babasının izinde! İşte Rafet El Roman'ın kızları Su ve Şevval'in son hali

SU EL ROMAN

Rafet El Roman'ın Almanya'da yaşayan 21yaşındaki kızı Su El Roman, ilk single albümünü çıkardı. Dans eğitimi alan ve piyano çalan şarkıcı, İngilizce ve Türkçe seslendirdiği şarkıların, söz ve bestelerini de kendisi yapıyor.

Rafet El Roman'ın kızı Su babasının izinde! İşte Rafet El Roman'ın kızları Su ve Şevval'in son hali

Müziğin, kendisi için en büyük tutku olduğunu belirten Su El Roman, bir yandan da Frankfurt Darmstadt Technical University'de fizik mühendisliği eğitimini sürdürüyor.

Rafet El Roman'ın kızı Su babasının izinde! İşte Rafet El Roman'ın kızları Su ve Şevval'in son hali
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