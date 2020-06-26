Survivor Elif dün akşamki "Annenize Sorduk" araba ödülü yarışmasında en çok cevabı bilerek Berkan ile finale kaldı. Survivor araba ödülünü kazanan Elif Yıldırım Gören oldu ve hemen arama motorları üzerinden hayatına dair bilgiler araştırılmaya başlandı. Daha önce parkurda boynundan yaralanan ve tedavisinin ardından yarışmaya geri dönen Elif şimdi daha başarılı şekilde yoluna devam ediyor.
ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?
Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.
Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.
Elif Yıldırım Gören'in eşi olan Yalım Gören Enka Spor kulübünün İdari Menajeri ve Yöneticisidir.
SURVİVOR ARABA ÖDÜLÜ ELİF'İN OLDU!
Survivor'da araba ödülünü kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Finale kalan isimler Berkan ve Elif oldu. Yarışmacılar arasındaki kıyasıya mücadele sona erdi. Kazanan isim 3-2'lik skorla ELİF oldu.
SURVİVOR KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor kaptanlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Cemal Can ve Sercan kazanan isimler olarak kaptan oldular.
SURVİVOR YENİ TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
Takım kaptanları seçilen Sercan ve Cemal Can konseyde yeni takımları belirledi.
Kırmızı takım kaptanı olan Sercan Elif ve Yasin'i takıma aldı. Mavi takım kaptanı olan Cemal Can ise, Nisa, Berkan ve Barış'ı seçti.