SURVİVOR KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?



Survivor kaptanlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Cemal Can ve Sercan kazanan isimler olarak kaptan oldular.



SURVİVOR YENİ TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?



Takım kaptanları seçilen Sercan ve Cemal Can konseyde yeni takımları belirledi.

Kırmızı takım kaptanı olan Sercan Elif ve Yasin'i takıma aldı. Mavi takım kaptanı olan Cemal Can ise, Nisa, Berkan ve Barış'ı seçti.