DOYA DOYA MODA HANZADE KİMDİR?



Doya Doya Moda yarışmasına sonradan dahil olan Hanzade Nuh, 32 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Hanzade Nuh, aslen Adanalı. Aşçılık yapan Hanzade Nuh, Doya Doya Moda programına katılma nedenini şu sözlerle dile getirdi. "Tarzıma çok güveniyorum, aynı zamanda enerjime çok güveniyorum."

Kolye almayı başaran isimlerden biri olan Hanzade Nuh, birkaç kez kolyeyi sınırda kaybettiği için çok üzülmüş, gözyaşlarını tutamamıştı.



DOYA DOYA MODA GAMZE KİMDİR?



TV8'in en sevilen yarışmalarından Doya Doya Moda'da aslen Kayserili olan, İstanbul'da yaşayan 23 yaşındaki yarışmacı Gamze Eroğlu, güzelliğin bir bütün olduğunu söyleyerek stilini 'şık ve feminen' olarak nitelendiren yeni yarışmacı, 1.73 boyunda , 85 kilo ve 44 beden. Betül hakkında 'gerçekçi' yorumunda bulunan Eroğlu, Su Baher'i 'minnoş', Sündüz'ü çok sevdiğini ve çizgisini hiç bozmadığını, Emel Başkan için de Ocak ayından beri hiçbir şekilde gerçekçi gelmediğini itiraf ederken, bu kadar kişinin yanılmayacağını ve sorunu kendisinde araması gerektiğini de sözlerine ekledi. Gamze Eroğlu, yarışmada kendine has bir tarzı olmaya tek kişinin geçen hafta yarışmaya gelen Tuğçe Kızıler olduğunu söyledi.