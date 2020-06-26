Doya Doya Moda jürileri Uğurkan Erez, Kemal Doğulu, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu haftanın finalinde puanlarını verdi. Bugüne Emel ve Gamze'nin tartışması damga vururken tansiyon oldukça yükseldi. Peki stiliyle konuşturan ve haftanın en yüksek puanını kapan yarışmacı kim oldu? 26 Haziran Cuma günü, finali görmeye bu kadar az kalmışken Doya Doya Moda'dan kim elendi? Haftaya gerçekleşecek olan finalde Doya Doya Moda birinciye 50 bin nakit para ödülü, ikinciye 25 bin değerinde altın kolye, üçüncüye ise 10 bin TL değerinde cep telefonu verecek.
DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU BELLİ OLDU!
Doya Doya Moda birincisi olarak altın kolyeyi takan isim 77 puan ile Hanzade oldu ve böylelikle ikinci kez kolyeyi aldı.
Günün puanlaması şu şekilde oldu:
Gamze 34
Sündüz 34
Hanzade: 31
Su: 17
Betül: 31
Emel: 26
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ? (26 HAZİRAN)
Bu hafta eleme potasına Doya Doya Moda Emel Başkan ve Gamze kaldı. Kemal Doğulu'nun giden sen değilsin Gamze demesi şaşırttı. Daha sonra Emel'in de elenmediğini ve bu hafta eleme olmayacağını Kemal Doğulu açıkladı. Emel elendiğini sandığı için gözyaşlarına boğuldu.
DOYA DOYA MODA HANZADE KİMDİR?
Doya Doya Moda yarışmasına sonradan dahil olan Hanzade Nuh, 32 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Hanzade Nuh, aslen Adanalı. Aşçılık yapan Hanzade Nuh, Doya Doya Moda programına katılma nedenini şu sözlerle dile getirdi. "Tarzıma çok güveniyorum, aynı zamanda enerjime çok güveniyorum."
Kolye almayı başaran isimlerden biri olan Hanzade Nuh, birkaç kez kolyeyi sınırda kaybettiği için çok üzülmüş, gözyaşlarını tutamamıştı.
DOYA DOYA MODA GAMZE KİMDİR?
TV8'in en sevilen yarışmalarından Doya Doya Moda'da aslen Kayserili olan, İstanbul'da yaşayan 23 yaşındaki yarışmacı Gamze Eroğlu, güzelliğin bir bütün olduğunu söyleyerek stilini 'şık ve feminen' olarak nitelendiren yeni yarışmacı, 1.73 boyunda , 85 kilo ve 44 beden. Betül hakkında 'gerçekçi' yorumunda bulunan Eroğlu, Su Baher'i 'minnoş', Sündüz'ü çok sevdiğini ve çizgisini hiç bozmadığını, Emel Başkan için de Ocak ayından beri hiçbir şekilde gerçekçi gelmediğini itiraf ederken, bu kadar kişinin yanılmayacağını ve sorunu kendisinde araması gerektiğini de sözlerine ekledi. Gamze Eroğlu, yarışmada kendine has bir tarzı olmaya tek kişinin geçen hafta yarışmaya gelen Tuğçe Kızıler olduğunu söyledi.