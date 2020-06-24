Survivor erzak oyunu kim kazandı sorusu izleyenler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı Survivor'da bu akşam iki takım arasında kıran kırana geçen kaptanlık oyunu ve erzak oyunu mücadelesi verildi. Yeni kaptanların kim olduğunu, yeni takımların nasıl oluştuğunu ve erzak ödülünü kimin kazandığını merak edenler 24 Haziran Survivor erzak ödülünü hangi takım kazandı sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

SURVİVOR'DA ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da erzak oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kırmızı ve mavi takım arasındaki mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla kırmızı takım kazandı.

KIRMIZI TAKIM: 10

MAVİ TAKIM: 9