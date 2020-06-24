Survivor erzak oyunu kim kazandı sorusu izleyenler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı Survivor'da bu akşam iki takım arasında kıran kırana geçen kaptanlık oyunu ve erzak oyunu mücadelesi verildi. Yeni kaptanların kim olduğunu, yeni takımların nasıl oluştuğunu ve erzak ödülünü kimin kazandığını merak edenler 24 Haziran Survivor erzak ödülünü hangi takım kazandı sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilenler...
SURVİVOR'DA ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da erzak oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kırmızı ve mavi takım arasındaki mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla kırmızı takım kazandı.
KIRMIZI TAKIM: 10
MAVİ TAKIM: 9
SURVİVOR KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da bu akşam CEMAL CAN ve SERCAN kazanan isimler olarak kaptan oldular.
SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ, ADADAN KİM GİTTİ?
Survivor'da bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı belli oldu. Ada konseyi toplandı ve Acun Ilıcalı bu hafta adaya veda eden ismin EVRİM olduğunu duyurdu.
SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı henüz belli oldu. Kırmızı ve mavi takım arasında mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 7'lik skorla KIRMIZI takım oldu.
KIRMIZI TAKIM: 10
MAVİ TAKIM: 7
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da üçünüz dokunulmazlık oyununda finale kalan isimler Cemal Can ve Nisa oldu. İkili arasındaki mücadele sona erdi ve kazanan isim CEMAL CAN oldu. Cemal Can'ın açıkladığı SERCAN, üçüncü eleme adayı olarak belirlendi.
CUMARTESİ VE PAZAR SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
İlk dokunulmazlık oyununu kazanan isim CEMAL CAN oldu. Cemal ilk eleme adayı olarak EVRİM'i gösterdi. İkinci dokunulmazlık oyununu Sercan kazandı ve Nisa'yı eleme adayı olarak gösterdi.