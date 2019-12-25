Adriana Lima'nın eski aşkı Metin Hara'nın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Herkes şoke oldu
Adriana Lima'nın Türk yazar Metin Hara ile olan ilişkisini tüm dünya yakından takip etti. Metin hara'nın annesinin rahatsızlığı nedeni ile biten ilişkiden sonra Lima'nın adı Emir Uyar ile anılırken, Metin Hara kimseyi hayatına almadı. Ortalıkta dolaşan bir dedikodu magazin gündemini altüst etti. Metin Hara'nın yeni sevgilisinin ünlü bir oyuncu olduğu iddia edildi. İşte Adriana Lima'nın eski aşkı Metin Hara'nın yeni sevgilisi...
Adı birçok ünlü isimle anılan Ayşe Akın sosyal medyada merak edilen isimlerden oldu. Oyuncu olan Ayşe Akın kimdir? sorusu en çok aratılanlardan oldu. Güzelliğiyle dikkat çeken Ayşe Akın sosyal medyasında paylaştığı fotoğraflarla da ilgi odağı oldu. İşte Metin Hara'nın yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Ayşe Akın...
Ayşe Akın, 24 Ocak 1992 tarihinde bir Türk ailenin kızı olarak Belçika'da doğmuştur. Aslen Afyonlu olan genç oyuncu, henüz 4 yaşındayken annesinin kendisini ajansa kaydetmesiyle daha o yaşlarda fotomodellik yapmaya başladı. Belçika'da 12 yaşında iken bir kulüpte altı ay futbol oynamış. 2010 yılında Belçika'da bir güzellik yarışmasına katılmış ve Brüksel Güzeli olmuştur. 4 dil bilen Ayşe, yurt dışında adını söylemekte zorlandıkları için adını bir dönem "Ayshe" olarak kullanmıştır.