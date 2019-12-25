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Adriana Lima'nın eski aşkı Metin Hara'nın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Herkes şoke oldu

Adriana Lima'nın Türk yazar Metin Hara ile olan ilişkisini tüm dünya yakından takip etti. Metin hara'nın annesinin rahatsızlığı nedeni ile biten ilişkiden sonra Lima'nın adı Emir Uyar ile anılırken, Metin Hara kimseyi hayatına almadı. Ortalıkta dolaşan bir dedikodu magazin gündemini altüst etti. Metin Hara'nın yeni sevgilisinin ünlü bir oyuncu olduğu iddia edildi. İşte Adriana Lima'nın eski aşkı Metin Hara'nın yeni sevgilisi...

25.12.2019 17:09 - Son Güncelleme: 25.12.2019 17:09
Adriana Lima'nın eski aşkı Metin Hara'nın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Herkes şoke oldu

Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara'nın genç oyuncu Ayşe Akın ile aşk yaşadığı iddia edildi. Metin Hara ile adı aşk dedikodusuna karışan Ayşe Akın'ın muhabirlerin birliktelik sorusuna verdiği cevap ise akılları karıştırdı.

Adriana Lima'nın eski aşkı Metin Hara'nın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Herkes şoke oldu

Geçtiğimiz gün şarkıcı Emre Kaya'nın doğum günü partisinde görüntülenen Ayşe Akın'a hakkındaki aşk dedikoduları soruldu.

Adriana Lima'nın eski aşkı Metin Hara'nın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Herkes şoke oldu

Metin Hara'yla ilgili soruları "Bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum" diyerek geçiştiren Akın, "Ama ilişki iddiasını yalanlamıyorsunuz" sorusu üzerine de "Şu an bir şey demiyorum" dedi.

Adriana Lima'nın eski aşkı Metin Hara'nın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Herkes şoke oldu

Adı birçok ünlü isimle anılan Ayşe Akın sosyal medyada merak edilen isimlerden oldu. Oyuncu olan Ayşe Akın kimdir? sorusu en çok aratılanlardan oldu. Güzelliğiyle dikkat çeken Ayşe Akın sosyal medyasında paylaştığı fotoğraflarla da ilgi odağı oldu. İşte Metin Hara'nın yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Ayşe Akın...

Adriana Lima'nın eski aşkı Metin Hara'nın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Herkes şoke oldu

Ayşe Akın, 24 Ocak 1992 tarihinde bir Türk ailenin kızı olarak Belçika'da doğmuştur. Aslen Afyonlu olan genç oyuncu, henüz 4 yaşındayken annesinin kendisini ajansa kaydetmesiyle daha o yaşlarda fotomodellik yapmaya başladı. Belçika'da 12 yaşında iken bir kulüpte altı ay futbol oynamış. 2010 yılında Belçika'da bir güzellik yarışmasına katılmış ve Brüksel Güzeli olmuştur. 4 dil bilen Ayşe, yurt dışında adını söylemekte zorlandıkları için adını bir dönem "Ayshe" olarak kullanmıştır.

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