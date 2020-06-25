20032004 Mem ile Zin – Semaver Kumpanya

20022003 Kuşlar Meclisi – Semaver Kumpanya

20022003 On İkinci Gece – Semaver Kumpanya

1997-1998 Büyük Kulaklı Küçük Ayı – Masal Gerçek Tiyatrosu

Mine Tugay'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Zengin ve Yoksul (Şeniz Karaçay) (TV Dizisi)

2019 – Verda (Nisan) (TV Dizisi)

2016 – Paramparça (Asuman) (TV Dizisi)

2015 Çilek Kokusu (Elçin) (TV Dizisi)

2014 – Kalp Hırsızı (Defne) (TV Dizisi)

20132014 Medcezir (Ender Serez) (TV Dizisi)

2012-2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki (Bahar) (TV Dizisi)

2012 Yalan Dünya (Aysu) (TV Dizisi)

20112012 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Suna) (TV Dizisi) 2011 5'er Beşer (Bengisu) (TV Dizisi)

2010 – Kapalı Çarşı (Elif) (TV Dizisi)

2010 – Herkes mi aldatır? (Nil) (Sinema Filmi)

2010 10, 9, 8, 7.. (Kısa Film)

2009 Kaptan Feza (Elif) (Sinema Filmi)

2009 Aynadaki Düşman (Nisan) (TV Dizisi)

2008 – Sınıf (Özlem) (TV Dizisi)

2008 Felix Und Scorpion (Kısa Film)

2007 – Yoldaki Kedi (Kısa Film)

2007 Benden Baba Olmaz (Sevil) (TV Dizisi)