En son yakın zamanda final yapan Zalim İstanbul dizisinde oynayan ve "Şeniz" karakterini canlandıran Mine Tugay, sık sık magazin gündemine gelen isimlerden biridir. Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan ve saç rengini değiştiren Mine Tugay hayranlarını oldukça şaşırttı. Kızıl saçlarıyla bütünleştirilen güzel oyuncunun yeni saç rengi kimileri tarafından beğenilirken kimileri de eski rengine dönmesini istediği yorumlar yazdı. İşte Mine Tugay kimdir? Sorusunun yanıtı…
MİNE TUGAY KİMDİR?
Mine Tugay, 28 Temmuz 1978 yılında Konya'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunudur. 2006 yılında Bahçeşehir Üniversitesinde İleri Oyunculuk dalında Yüksek Lisansını tamamladı. Üniversiteye başladığı yıl Gülbeyaz adlı dizide rol aldı.
Sinema dünyasına ise 2004 yılında 'Adı Aşk Olsun' ve 'Gönül Yarası' adlı filmlerle adım attı. Mine Tugay, 1.70 metre boyunda, 55 kilo ve Aslan burcudur. Oyuncu son olarak 'Zalim İstanbul' dizisinde 'Şeniz' karakterini canlandırdı.
Mine Tugay'ın rol aldığı tiyatro oyunları:
2011-2012 – 5'er Beşer – BKM
2010-2011 – Tilt (oyun) – Talimhane Tiyatrosu
2010-2011 – Beğendiğiniz Gibi – İstanbul Devlet Tiyatrosu
2010 – İnsanlık Ölmedi Ya – Nazım Hikmet
2010 – Nazım Günleri Okuma Tiyatrosu "Nazım Hikmet 108 Yaşında"
2009 Yusuf ile Menofis
2009 – Nazım Günleri Okuma Tiyatrosu "Nazım Hikmet 107 Yaşında"
2007 – Yalancı Tanık
2007 – Nazım Günleri Okuma Tiyatrosu "Nazım Hikmet 105 Yaşında"
20082009 – Vur Yağmala Yeniden – Tiyatro Dot
20072008 – Karatavuk – Tiyatro Dot
20042005 Çok Uzak – Tiyatro Dot
20032004 Mem ile Zin – Semaver Kumpanya
20022003 Kuşlar Meclisi – Semaver Kumpanya
20022003 On İkinci Gece – Semaver Kumpanya
1997-1998 Büyük Kulaklı Küçük Ayı – Masal Gerçek Tiyatrosu
Mine Tugay'ın rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Zengin ve Yoksul (Şeniz Karaçay) (TV Dizisi)
2019 – Verda (Nisan) (TV Dizisi)
2016 – Paramparça (Asuman) (TV Dizisi)
2015 Çilek Kokusu (Elçin) (TV Dizisi)
2014 – Kalp Hırsızı (Defne) (TV Dizisi)
20132014 Medcezir (Ender Serez) (TV Dizisi)
2012-2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki (Bahar) (TV Dizisi)
2012 Yalan Dünya (Aysu) (TV Dizisi)
20112012 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Suna) (TV Dizisi) 2011 5'er Beşer (Bengisu) (TV Dizisi)
2010 – Kapalı Çarşı (Elif) (TV Dizisi)
2010 – Herkes mi aldatır? (Nil) (Sinema Filmi)
2010 10, 9, 8, 7.. (Kısa Film)
2009 Kaptan Feza (Elif) (Sinema Filmi)
2009 Aynadaki Düşman (Nisan) (TV Dizisi)
2008 – Sınıf (Özlem) (TV Dizisi)
2008 Felix Und Scorpion (Kısa Film)
2007 – Yoldaki Kedi (Kısa Film)
2007 Benden Baba Olmaz (Sevil) (TV Dizisi)