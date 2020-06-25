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    • 25.06.2020 11:20
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    • 25.06.2020 11:20
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    ? yaşı kaç, evli mi? Oynadığı diziler!

    Ekranların sevilen yüzü, güzel ve başarılı oyuncu ? Pek çok dizide gördüğümüz ve oyunculuğu ile kendisine hayran bırakan , özellikle kızıl saçlarıyla oldukça beğeniliyordu. Şimdi ise tarz değişikliğine giden ve uzun yıllardır kullandığı saç rengini değiştiren oyuncu magazin gündeminde büyük ilgi gördü. Bu gelilme üzerine , evli mi? Sorusunun yanıtı gündemde sorgulanmaya başladı. Hayatına dair bilgiler ve oynadığı diziler haberimizde yer alıyor.

    Mine Tugay kimdir?

    En son yakın zamanda final yapan Zalim İstanbul dizisinde oynayan ve "Şeniz" karakterini canlandıran Mine Tugay, sık sık magazin gündemine gelen isimlerden biridir. Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan ve saç rengini değiştiren Mine Tugay hayranlarını oldukça şaşırttı. Kızıl saçlarıyla bütünleştirilen güzel oyuncunun yeni saç rengi kimileri tarafından beğenilirken kimileri de eski rengine dönmesini istediği yorumlar yazdı. İşte Mine Tugay kimdir? Sorusunun yanıtı…

    MİNE TUGAY KİMDİR?

    Mine Tugay, 28 Temmuz 1978 yılında Konya'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunudur. 2006 yılında Bahçeşehir Üniversitesinde İleri Oyunculuk dalında Yüksek Lisansını tamamladı. Üniversiteye başladığı yıl Gülbeyaz adlı dizide rol aldı.
    Sinema dünyasına ise 2004 yılında 'Adı Aşk Olsun' ve 'Gönül Yarası' adlı filmlerle adım attı. Mine Tugay, 1.70 metre boyunda, 55 kilo ve Aslan burcudur. Oyuncu son olarak 'Zalim İstanbul' dizisinde 'Şeniz' karakterini canlandırdı.

    Mine Tugay'ın rol aldığı tiyatro oyunları:

    2011-2012 – 5'er Beşer – BKM
    2010-2011 – Tilt (oyun) – Talimhane Tiyatrosu
    2010-2011 – Beğendiğiniz Gibi – İstanbul Devlet Tiyatrosu
    2010 – İnsanlık Ölmedi Ya – Nazım Hikmet
    2010 – Nazım Günleri Okuma Tiyatrosu "Nazım Hikmet 108 Yaşında"
    2009 Yusuf ile Menofis
    2009 – Nazım Günleri Okuma Tiyatrosu "Nazım Hikmet 107 Yaşında"
    2007 – Yalancı Tanık
    2007 – Nazım Günleri Okuma Tiyatrosu "Nazım Hikmet 105 Yaşında"
    20082009 – Vur Yağmala Yeniden – Tiyatro Dot
    20072008 – Karatavuk – Tiyatro Dot
    20042005 Çok Uzak – Tiyatro Dot

    20032004 Mem ile Zin – Semaver Kumpanya
    20022003 Kuşlar Meclisi – Semaver Kumpanya
    20022003 On İkinci Gece – Semaver Kumpanya
    1997-1998 Büyük Kulaklı Küçük Ayı – Masal Gerçek Tiyatrosu
    Mine Tugay'ın rol aldığı diziler ve filmler:
    2019 – Zengin ve Yoksul (Şeniz Karaçay) (TV Dizisi)
    2019 – Verda (Nisan) (TV Dizisi)
    2016 – Paramparça (Asuman) (TV Dizisi)
    2015 Çilek Kokusu (Elçin) (TV Dizisi)
    2014 – Kalp Hırsızı (Defne) (TV Dizisi)
    20132014 Medcezir (Ender Serez) (TV Dizisi)
    2012-2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki (Bahar) (TV Dizisi)
    2012 Yalan Dünya (Aysu) (TV Dizisi)
    20112012 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Suna) (TV Dizisi) 2011 5'er Beşer (Bengisu) (TV Dizisi)
    2010 – Kapalı Çarşı (Elif) (TV Dizisi)
    2010 – Herkes mi aldatır? (Nil) (Sinema Filmi)
    2010 10, 9, 8, 7.. (Kısa Film)
    2009 Kaptan Feza (Elif) (Sinema Filmi)
    2009 Aynadaki Düşman (Nisan) (TV Dizisi)
    2008 – Sınıf (Özlem) (TV Dizisi)
    2008 Felix Und Scorpion (Kısa Film)
    2007 – Yoldaki Kedi (Kısa Film)
    2007 Benden Baba Olmaz (Sevil) (TV Dizisi)
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