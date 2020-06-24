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    • 24.06.2020 16:11
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    Son dakika haberleri: Şarkıcı yaptı! Eşi ve oğlunun da içinde bulunduğu cip 30 metre sürüklendi

    Alişan olarak tanınan şarkıcı Serkan Burak Tektaş, 'nın Saruhanlı ilçesinde trafik kazası geçirdi. Alişan'ın aracının içerisinde eşi , 2 yaşındaki oğlu Burak ve yabancı uyruklu çocuk bakıcısı da bulunuyordu. İzmir-İstanbul Otoyulu'nda Çerkezosmaniye Mahallesi yakınlarında sağ arka aksının kırılması sonucu bariyerlere çarpıp devrildikten sonra 30 metre sürüklenen cip, hurdaya döndü. Peki Alişan ve ailesinin sağlık durumu nasıl?

    Alişan ailesi ile birlikte bulunduğu araçla kaza geçirdi

    İstanbul'dan İzmir'e gittiği öğrenilen Alişan'ın kullandığı 34 BAB 35 plakalı cip, İzmir-İstanbul Otoyulu'nda Çerkezosmaniye Mahallesi yakınlarında sağ arka aksının kırılması sonucu bariyerlere çarpıp devrildikten sonra 30 metre sürüklendi.



    Kazadan Alişan ile araçta bulunan eşi ve oğlu Burak (2) yara almadan kurtulurken, ailenin yabancı uyruklu çocuk bakıcısı ise olay yerine gelen ambulansla Akhisar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

    "VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ!"

    Alişan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda seyir halindeyken ne olduğu anlamadan aracın bariyerlere çarptıktan sonra devrildiğini belirterek, "Büyük şok yaşadık, ölümden döndük. Hayatımda ilk kez kaza yapıyorum, verilmiş sadakamız varmış. Sonra gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir hayret ediyorum. Büyük şok yaşadık." diye konuştu.

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