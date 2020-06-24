Ekranlarda pek çok dizide gördüğümüz Aybüke Pusat denize girdiği görüntülerini çeken gazetecilerle gerginlik yaşayınca gündem konusu oldu. Bodrum'da kalabalık halk plajına giren ünlü oyuncu Aybüke Pusat arkadaşının gazetecilerin çekim yaptığını söylemesi üzerine sinirlendi. Yaptığı açıklamalarla büyük etki yaratan Aybüke Pusat hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.
"KALABALIĞIN İÇİNDE FOTOĞRAFLARIM ÇIKAMAZ"
Aybüke Pusat, gazetecilerin yanına gelip, "Halk plajındayız çekemezsiniz. Kaybedin o görüntüleri, hadi bekliyorum. Silin istemiyorum. Böyle görüntü olmaz. Kalabalığın içinde fotoğraflarım çıkamaz. Hele ki pandemi döneminde böyle kalabalığa girmiş gibi görünmem hiç hoş değil" diyerek, görüntülerin silinmesi için ısrarcı oldu. Gazetecilere "Görüntüleri silin, ileride bir yerde tek başıma poz vereyim" diyen Pusat, "Silemeyiz" cevabını alınca çılgına döndü. Pusat, "Siz röntgencisiniz. Zaten yeni poz versem de eskisini silmeyecekler. Bunlara güven olmaz" diyerek söylendi.
AYBÜKE PUSAT KİMDİR?
20 Mayıs 1995 yılında Ankara'da dünyaya gelen güzel oyuncu Hacettepe Üniversitesi'nde Ankara Devlet Konservatuarı Bale Bölümü mezunudur. Dans ve piyano eğitimleri aldıktan sonra balerin olmayı tercih etmiştir. Daha sonra eğitim hayatına Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünde devam ettirme kararı almıştır.
2014 yılında düzenlenen Elidor Miss Turkey yarışmasında 3.seçilerek dereceye girmiştir. Kariyerine oyuncu olarak devam etmeye karar veren Pusat, Medcezir dizisi ile oyunculuğa adım atmıştır. Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı dizinin kadrosunda yer almıştır.
2017 yılına gelindiğinde Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam eden dizide Doktor Bahar karakteri ile büyük çıkış yakalamıştır. Söz dizisi başrollerini Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç ve Mehmet Özgür gibi isimlerle başrolü paylaşmaktadır.
Rol Aldığı Yapımlar;
2014- Medcezir
2015- Beş Kardeş
2015- O Hayat Benim
2017- Söz