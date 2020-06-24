"KALABALIĞIN İÇİNDE FOTOĞRAFLARIM ÇIKAMAZ"



Aybüke Pusat, gazetecilerin yanına gelip, "Halk plajındayız çekemezsiniz. Kaybedin o görüntüleri, hadi bekliyorum. Silin istemiyorum. Böyle görüntü olmaz. Kalabalığın içinde fotoğraflarım çıkamaz. Hele ki pandemi döneminde böyle kalabalığa girmiş gibi görünmem hiç hoş değil" diyerek, görüntülerin silinmesi için ısrarcı oldu. Gazetecilere "Görüntüleri silin, ileride bir yerde tek başıma poz vereyim" diyen Pusat, "Silemeyiz" cevabını alınca çılgına döndü. Pusat, "Siz röntgencisiniz. Zaten yeni poz versem de eskisini silmeyecekler. Bunlara güven olmaz" diyerek söylendi.