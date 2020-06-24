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Alişan (Serkan Burak Tektaş) ailesinin de bulunduğu araçla trafik kazası geçirdi! İşte kaza anından ilk görüntüler...

Alişan; eşi Buse Varol, 2 yaşındaki oğlu Burak ve yabancı uyruklu çocuk bakıcısının da bulunduğu araçla trafik kazası geçirdi. İstanbul'dan İzmir'e gittiği öğrenilen Alişan'ın kullandığı 34 BAB 35 plakalı cip, İzmir-İstanbul Otoyulu'nda Çerkezosmaniye Mahallesi yakınlarında sağ arka aksının kırılması sonucu bariyerlere çarpıp devrildikten sonra 30 metre sürüklendi. Asıl adı Serkan Burak Tektaş olan Alişan'ın trafik kazasından ilk görüntüler geldi. Alişan, yaşadığı korku dolu anları, "Büyük şok yaşadık, ölümden döndük. Hayatımda ilk kez kaza yapıyorum, verilmiş sadakamız varmış. Sonra gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir hayret ediyorum. Büyük şok yaşadık" sözleri ile anlattı.

24.06.2020 16:24 - Son Güncelleme: 24.06.2020 16:45
Alişan Serkan Burak Tektaş ailesinin de bulunduğu araçla trafik kazası geçirdi! İşte kaza anından ilk görüntüler...

Son dakika bilgisine göre Alişan ve ailesi kazadan yara almadan kurtuldu. Kazadan Alişan ile araçta bulunan eşi Buse Varol ve oğlu Burak (2) yara almadan kurtulurken, ailenin yabancı uyruklu çocuk bakıcısı ise olay yerine gelen ambulansla Akhisar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

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Alişan Serkan Burak Tektaş ailesinin de bulunduğu araçla trafik kazası geçirdi! İşte kaza anından ilk görüntüler...

Kazanın ardından son dakika açıklamalarında buluna Alişan, her şeyin bir anda olduğunu vurguladı.

Alişan Serkan Burak Tektaş ailesinin de bulunduğu araçla trafik kazası geçirdi! İşte kaza anından ilk görüntüler...

Alişan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda seyir halindeyken ne olduğu anlamadan aracın bariyerlere çarptıktan sonra devrildiğini belirterek, "Büyük şok yaşadık, ölümden döndük.

Alişan Serkan Burak Tektaş ailesinin de bulunduğu araçla trafik kazası geçirdi! İşte kaza anından ilk görüntüler...

Hayatımda ilk kez kaza yapıyorum, verilmiş sadakamız varmış. Sonra gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir hayret ediyorum. Büyük şok yaşadık." diye konuştu.

Alişan Serkan Burak Tektaş ailesinin de bulunduğu araçla trafik kazası geçirdi! İşte kaza anından ilk görüntüler...
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