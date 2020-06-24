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Alişan (Serkan Burak Tektaş) ailesinin de bulunduğu araçla trafik kazası geçirdi! İşte kaza anından ilk görüntüler...

Alişan; eşi Buse Varol, 2 yaşındaki oğlu Burak ve yabancı uyruklu çocuk bakıcısının da bulunduğu araçla trafik kazası geçirdi. İstanbul'dan İzmir'e gittiği öğrenilen Alişan'ın kullandığı 34 BAB 35 plakalı cip, İzmir-İstanbul Otoyulu'nda Çerkezosmaniye Mahallesi yakınlarında sağ arka aksının kırılması sonucu bariyerlere çarpıp devrildikten sonra 30 metre sürüklendi. Asıl adı Serkan Burak Tektaş olan Alişan'ın trafik kazasından ilk görüntüler geldi. Alişan, yaşadığı korku dolu anları, "Büyük şok yaşadık, ölümden döndük. Hayatımda ilk kez kaza yapıyorum, verilmiş sadakamız varmış. Sonra gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir hayret ediyorum. Büyük şok yaşadık" sözleri ile anlattı.

24.06.2020 16:24 - Son Güncelleme: 24.06.2020 16:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





