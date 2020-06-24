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    • 24.06.2020 13:47
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    ile yine çocuklarının gözü önünde kavga etti! Yürek sızlatan anlar...

    ile 9 yıllık eşi ’ın çekişmeli boşanma davası sürüyor. Çiftin 7 yaşındaki oğlu Erol, 4 yaşındaki kızı Elvin ve 2 yaşındaki kızı Eslem’in geçici velayeti 8 ay önce babaları Emre Aşık’a verilmişti.Yağmur Sarnıç, çocuklarını mahkeme kararıyla pazar günleri görebiliyor. Annelerinden ayrılmak istemeyen çocukların ağladığı dikkat çekti. Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç’ın dakikalarca kavga etmesi kameralara yansıdı. Emre Aşık, Yağmur Sarnıç çiftinin kavgaları çevre sakinleri tarafından büyük tepki çekti! İşte yürek sızlatan o anlar...

    ile 'ın çekişmeli boşanma davası sürüyor. Çiftin üç çocuğunun geçici velayeti 8 ay önce babaları Emre Aşık'a verilmişti. Yağmur Sarnıç, çocuklarını mahkeme kararıyla her pazar saat 10.00'da Aşık'ın Ataşehir'deki evinden alıp aynı gün saat 16.00'da teslim ediyor.

    Bu hafta çocuk teslimi sırasında yürek sızlatan anlar yaşandı. Çocuklar annelerinden ayrılmak istemedi. Yağmur Sarnıç, "Sen ne yaptın bu çocuklara o kadınla birlikte. Sana gelmek istemiyor bu çocuklar. O kadın çocuklarımı dövüyor biliyorum. Parayla yalancı şahitlik yaptı. Ben çocuklarımla sarılıp uyumak istiyorum" diye isyan etti. Aşık ve Sarnıç'ın dakikalarca kavga etmesi site sakinlerinin de tepkisini çekti.


    YÜZÜMÜZE VURUYOR
    Yağmur Sarnıç, yavrularına darp raporu da aldı. Sarnıç'ın Instagram'da paylaştığı videoda ise çocuklar dadılarından şiddet gördüklerini anlattı: "Bizi bırakma anne. Dadı bize kötü davranıyor. Odamıza kilitliyor. Babam arkadaşına gidiyor..."

    Emre Aşık, boşanma aşamasındayken Yağmur Aşık'ı çocuklarını darp ettiği ve kötü davrandığı gerekçesiyle mahkemeye vermişti. Çocukların darp edildiğini gösteren fotoğraflarına rağmen anne Aşık, suçlamayı reddetmişti.

    Haberler Magazin Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç yine çocuklarının gözü önünde kavga etti! Yürek sızlatan anlar...
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