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MASTERCHEF 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Bilindiği üzere 2019 yılının Masterchef Türkiye programı Ağustos ayında başlamıştı. Bu yıl Masterchef 2020'nin yaz aylarında başlayacağı tahmin ediliyor. Acun Ilıcalı Survivor finalinde 2 gün sonra diye açıklama yapmıştı.







ACUN ILICALI'DAN MASTERCHEF DUYURUSU!



Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı Survivor programında: "MasterChef' yeni sezonuyla TV8 ekranlarında olacak. Ve başlama tarihi, Survivor finalinden iki gün sonra" ifadelerini kullandı. Yasin'e teşekkür eden Ilıcalı, "Senin de burada etkin olduğu için teşekkür ediyorum. Geçen sene o kadar güzel bir ekiptiniz ki , o kadar seyircimizin ilgisini çektiniz ki başvuru sayısını anlatamam. Yıkıldı ortalık. Herkes MasterChef'e girmek istiyor" şeklinde konuştu. "Tanıtım anonsu atacağım, arkadaşlarım 'atma' diye uyarıyor. Çünkü izdiham oldu. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor, burada seyircilerimize sesleniyorum; Sevgili seyirciler lütfen MasterChef'e başvurmayın. 'Çok zor bakıyoruz' diyorlar. "Bu sezon çok değişik olacak, belli. Çok değişik isimler gelecek. Arkadaşlarımız şu anda bloke olmuş durumda, bu iş için çıldırmıyorsanız lütfen başvurmayın."