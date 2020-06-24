Masterchef Türkiye yeni sezonu şimdiden merakla beklenmeye başladı. Geçtiğimiz yaz yayınlanan Masterchef yeni sezon tarihi belli oldu mu? Mutfak hünerlerini sergileyerek birinci olmaya çalışan yarışmacılardan geçtiğimiz yıl hangisi birinci olmuş ve büyük ödülü almıştı. Masterchef yeni sezon başvuruları tüm hızıyla sürerken Acun Ilıcalı da önemli bir duyuru da bulundu. İşte merak edilenler…
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MASTERCHEF 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bilindiği üzere 2019 yılının Masterchef Türkiye programı Ağustos ayında başlamıştı. Bu yıl Masterchef 2020'nin yaz aylarında başlayacağı tahmin ediliyor. Acun Ilıcalı Survivor finalinde 2 gün sonra diye açıklama yapmıştı.
ACUN ILICALI'DAN MASTERCHEF DUYURUSU!
Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı Survivor programında: "MasterChef' yeni sezonuyla TV8 ekranlarında olacak. Ve başlama tarihi, Survivor finalinden iki gün sonra" ifadelerini kullandı. Yasin'e teşekkür eden Ilıcalı, "Senin de burada etkin olduğu için teşekkür ediyorum. Geçen sene o kadar güzel bir ekiptiniz ki , o kadar seyircimizin ilgisini çektiniz ki başvuru sayısını anlatamam. Yıkıldı ortalık. Herkes MasterChef'e girmek istiyor" şeklinde konuştu. "Tanıtım anonsu atacağım, arkadaşlarım 'atma' diye uyarıyor. Çünkü izdiham oldu. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor, burada seyircilerimize sesleniyorum; Sevgili seyirciler lütfen MasterChef'e başvurmayın. 'Çok zor bakıyoruz' diyorlar. "Bu sezon çok değişik olacak, belli. Çok değişik isimler gelecek. Arkadaşlarımız şu anda bloke olmuş durumda, bu iş için çıldırmıyorsanız lütfen başvurmayın."
MASTERCHEF'İ GEÇEN YIL KİM KAZANMIŞTI?
MasterChef 2018'de finale kalan iki isim Kerem ve Uğur olmuştu. Yarışmacıların finalde gösterdikleri performans sonucu Uğur Kardeş 2018 yılının şampiyonu olmuş ve 100 bin TL değerindeki para ödülünün sahibi olmuştu.
MASTERCHEF FİNAL ÖDÜLÜ NE KADAR?
MasterChef Türkiye 2019'un final ödülü ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı fakat geçtiğimiz yıl birinci olan isim 100 bin TL kazanmıştı. Bu yıl da ödülün 100 bin TL olacağı tahmin ediliyor.