Yağmur Sarnıç - Emre Aşık davasında karar! FETÖ üyesi diyerek eski eşini ihbar etmişti...

BAĞLANTI BULUNAMADI

Savcılık, bu ihbar sonrası yaptığı araştırmada ünlü futbolcunun FETÖ ile bir bağlantısını bulamayıp takipsizlik kararı vermişti. Bu kararın ardından bu kez Emre Aşık, eski eşini iftira suçlamasıyla savcılığa şikayet etti.