Yağmur Sarnıç - Emre Aşık davasında karar! FETÖ üyesi diyerek eski eşini ihbar etmişti...
Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç, 12 Kasım'da İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak anlaşmalı boşanma talebinde bulunmuştu. Çift, ardından boşanma protokolünü mahkemeye teslim edip birbirlerinden hiçbir talepte bulunmamıştı. Ancak Yağmur Sarnıç, 5 Aralık 2018'de Taksim Polis Merkezi'ne başvurup eski eşini FETÖ üyesi diye ihbar etmişti. İşte savcılıktan gelen karar!
03.11.2019 12:38
- Son Güncelleme: 03.11.2019 12:38
EŞİ KARAKOLA GİTTİ
Eski futbolcu Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç, 12 Kasım'da İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak anlaşmalı boşanma talebinde bulunmuştu. Çift, ardından boşanma protokolünü mahkemeye teslim edip birbirlerinden hiçbir talepte bulunmamıştı. Ancak Yağmur Sarnıç, 5 Aralık 2018'de Taksim Polis Merkezi'ne başvurup eski eşini FETÖ üyesi diye ihbar etmişti.
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