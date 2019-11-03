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Yağmur Sarnıç - Emre Aşık davasında karar! FETÖ üyesi diyerek eski eşini ihbar etmişti...

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç, 12 Kasım'da İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak anlaşmalı boşanma talebinde bulunmuştu. Çift, ardından boşanma protokolünü mahkemeye teslim edip birbirlerinden hiçbir talepte bulunmamıştı. Ancak Yağmur Sarnıç, 5 Aralık 2018'de Taksim Polis Merkezi'ne başvurup eski eşini FETÖ üyesi diye ihbar etmişti. İşte savcılıktan gelen karar!

03.11.2019 12:38 - Son Güncelleme: 03.11.2019 12:38
Yağmur Sarnıç - Emre Aşık davasında karar! FETÖ üyesi diyerek eski eşini ihbar etmişti...

EŞİ KARAKOLA GİTTİ

Eski futbolcu Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç, 12 Kasım'da İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak anlaşmalı boşanma talebinde bulunmuştu. Çift, ardından boşanma protokolünü mahkemeye teslim edip birbirlerinden hiçbir talepte bulunmamıştı. Ancak Yağmur Sarnıç, 5 Aralık 2018'de Taksim Polis Merkezi'ne başvurup eski eşini FETÖ üyesi diye ihbar etmişti.

Yağmur Sarnıç - Emre Aşık davasında karar! FETÖ üyesi diyerek eski eşini ihbar etmişti...

BAĞLANTI BULUNAMADI

Savcılık, bu ihbar sonrası yaptığı araştırmada ünlü futbolcunun FETÖ ile bir bağlantısını bulamayıp takipsizlik kararı vermişti. Bu kararın ardından bu kez Emre Aşık, eski eşini iftira suçlamasıyla savcılığa şikayet etti.

Yağmur Sarnıç - Emre Aşık davasında karar! FETÖ üyesi diyerek eski eşini ihbar etmişti...

Savcılık, milli futbolcunun şikayeti üzerine yaptığı soruşturmayı tamamladı, Yağmur Sarnıç'ın şikayet hakkını kullandığını söyleyip dosyayı kapattı.

Yağmur Sarnıç - Emre Aşık davasında karar! FETÖ üyesi diyerek eski eşini ihbar etmişti...

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