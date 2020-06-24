EXATLON CHALLENGE TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Sosyal medya hesabından yarışmanın tanıtımını yayınlayan Ilıcalı, programın 3 Temmuz 2020'de Netflix'te olacağını duyurdu.



EXATLON CHALLENGE NEDİR?



Exathlon fiziksel güçleri son derece kuvvetli olan sporcu yarışmacılardan oluşan iki takımın spor ve reality mücadelesini konu alan bir yarışma formatıdır. Exathlon yarışmacıları olimpiyat sporcuları, futbolcular ya da spor yeteneği güçlü olan ünlülerden seçiliyor.