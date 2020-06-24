Sunuculuğunu Orkun Işıtmak ve Oğuzhan Uğur'un üstlendiği Exatlon Challenge Türkiye'nin ne zaman başlayacağı ve nereden izlenebileceği belli oldu. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Exatlon Challenge Türkiye yarışmacılarını da etiketledi. Dominik Cumhuriyet'inde çekilen Exatlon Challenge Türkiye hakkındaki bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
EXATLON CHALLENGE TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Sosyal medya hesabından yarışmanın tanıtımını yayınlayan Ilıcalı, programın 3 Temmuz 2020'de Netflix'te olacağını duyurdu.
EXATLON CHALLENGE NEDİR?
Exathlon fiziksel güçleri son derece kuvvetli olan sporcu yarışmacılardan oluşan iki takımın spor ve reality mücadelesini konu alan bir yarışma formatıdır. Exathlon yarışmacıları olimpiyat sporcuları, futbolcular ya da spor yeteneği güçlü olan ünlülerden seçiliyor.
EXATLON CHALLENGE TÜRKİYE YARIŞMACILARI KİMLER?
Hayrettin, Doğan Kabak, Uras Benlioğlu, Furkan Yaman, Buğra Kazancı, Furkan 'Ağırsağlam' Kaya, Aleyna Şen, Öykü Berkan, Barış Erdoğan, Gözde 'Miafitz' Demiral, Burçe Yağmur Karabal, Buse Plan, Dilan Ay, Dilara Aydın, Elanur Pat, Hakan 'Mendebur Lemur'.
NETFLİX'E NASIL ÜYE OLUNUR?
Netflix'in resmi web sitesine gidin.
Karşınıza çıkan kutucuğa e-mail adresinizi girerek "Şimdi Deneyin" seçeneğine tıklayın,
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Yukarıda görmüş olduğunuz gibi Netflix'in sizi yönlendirdiği adımları takip ederek Netflix'e üye olmak gayet kolay. Ödeme yönteminizi belirleyip banka ya da kredi kartı bilgilerinizi girdikten sonra artık Netflix kullanmaya hazırsınız demektir.