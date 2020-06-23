Aşkı Memnu neden yok? Aşkı Memnu ne zaman başlayacak? Aşkı Memnu saat kaçta?

Aşkı Memnu saat kaçta? Aşkı Memnu ne zaman başlayacak? Aşkı Memnu neden yok? Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ve bir televizyon klasiği haline gelen Aşkı Memnu dizisinin tekrar bölümleri merakla takip ediliyor. Her zamanki saatinde yayınlanmayan yerli dizi Aşkı Memnu saat kaçta sorusuna yanıt aranıyor. Aşkı Memnu neden yok? İşte yanıtı!
AŞKI MEMNU NEDEN YOK?
Aşk-ı Memnu dizisinin yayın saati değişti. Kanal D'nin yayın akışında yer alan bilgiye göre Aşk-ı Memnu bugün saat 13:15'de izleyici karşısına çıkacak.
AŞK-I MEMNU KONUSU
İstanbul'da aynı evde yaşayan iki insanın yasak aşkını ve etraflarındaki hayatı konu alır. Dizi, Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Dizi, babasının ölümünden sonra Adnan Bey ile evlenen Bihter Yöreoğlu'nu ve eşinin manevi yeğeni Behlül ile yaşadığı yasak aşk üzerinde yoğunlaşır. Bihter ve henüz üniversitede okuyan eğlence düşkünü Behlül'ün, Adnan Bey'den ve evde yaşayan diğer insanlardan gizli bir ilişkisi olur. Onların hayatlarına ve yaşadıkları dramatik olaylara diğerleri de dahil olur.
AŞK-I MEMNU OYUNCULARI
Beren Saat (Bihter)
Kıvanç Tatlıtuğ (Behlül)
Nebahat Çehre (Firdevs)
Selçuk Yöntem (Adnan Ziyagil)
Zerrin Tekindor (Matmazel)
Hazal Kaya (Nihal Ziyagil)
Batuhan Karacakaya (Bülent Ziyagil)
Nur Fettahoğlu (Peyker)
İlker Kızmaz (Nihat Önal)
Baran Akbulut (Beşir)
Fatma Karanfil(Şayeste)
Rana Cabbar (Süleyman Efendi)
Zerrin Nişancı (Aynur)
Recep Aktuğ (Hilmi Önal)
Gülizar Irmak (Sevil)
Gülsen Tuncer (Arsen Ziyagil)
Evren Duyal (Nesrin)
Ufuk Kaplan (Kathia)