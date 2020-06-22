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Survivor’da aşk bombasının ardından ortalık karıştı! Nisa ve Sercan birbirine girdi!

Survivor son bölümde konseye Nisa ve Sercan arasında yaşanan gerginlik damga vurdu. Sercan'ın Nisa'ya duyduğu ilgi sonrasında yaşanan gelişmeler, Survivor izleyicileri tarafından anbean takip ediliyor. Sercan, Nisa'ya olan ilgisini, "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" sözleri ile ifade etmişti. Ancak Nisa'nın Sercan'ı reddetmesinin ardından ikilinin yıldızı barışmadı. Survivor son bölümün son oyununda Sercan'ın dokunulmazlığı kazanıp eleme adayı olarak Nisa'nın adını söylemesinin ardından ortalık karıştı. Nisa ve Sercan arasındaki gerginlik yeniden tavan yaptı.

22.06.2020 13:26 - Son Güncelleme: 22.06.2020 13:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





