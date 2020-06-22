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Survivor’da aşk bombasının ardından ortalık karıştı! Nisa ve Sercan birbirine girdi!

Survivor son bölümde konseye Nisa ve Sercan arasında yaşanan gerginlik damga vurdu. Sercan'ın Nisa'ya duyduğu ilgi sonrasında yaşanan gelişmeler, Survivor izleyicileri tarafından anbean takip ediliyor. Sercan, Nisa'ya olan ilgisini, "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" sözleri ile ifade etmişti. Ancak Nisa'nın Sercan'ı reddetmesinin ardından ikilinin yıldızı barışmadı. Survivor son bölümün son oyununda Sercan'ın dokunulmazlığı kazanıp eleme adayı olarak Nisa'nın adını söylemesinin ardından ortalık karıştı. Nisa ve Sercan arasındaki gerginlik yeniden tavan yaptı.

22.06.2020 13:26 - Son Güncelleme: 22.06.2020 13:26
Survivor’da aşk bombasının ardından ortalık karıştı! Nisa ve Sercan birbirine girdi!

Survivor'da Nisan - Sercan arasında sular durulmuyor. Sercan'ın Nisa'ya duyduğu ilgiyi açık açık dile getirmesinin ardından aldığı olumsuz yanıt sonrasında ikilinin yıldızı barışmadı.

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Survivor’da aşk bombasının ardından ortalık karıştı! Nisa ve Sercan birbirine girdi!

Survivor'da yarışan futbolcu Sercan Yıldırım'ın geçtiğimiz aylardaki açık artırma sırasında "Nisa'ya kıyamıyorum" sözleri damga vurmuş ve sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

Survivor’da aşk bombasının ardından ortalık karıştı! Nisa ve Sercan birbirine girdi!

SERCAN DUYGULARINI BÖYLE İFADE ETMİŞTİ

Nisa Bölükbaşı'na platonik bir aşk beslediği belirtilen Sercan Yıldırım, Nisa ile konuşmuş ve "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek Nisa'ya olan duygularını ifade etmişti.

Survivor’da aşk bombasının ardından ortalık karıştı! Nisa ve Sercan birbirine girdi!

"AĞABEY GİBİ GÖRÜYORUM"

Nisa ise "Her şey için teşekkür ederim. Böyle bir şey yok. Ersin ağabeyi nasıl görüyorsam sen de öylesin. Mert ağabeyi de öyle görüyorum." diyerek Sercan'ı reddetmişti.

Survivor’da aşk bombasının ardından ortalık karıştı! Nisa ve Sercan birbirine girdi!

"HAREKETLERİ YAP, BİZİ KÖTÜ GÖSTER"

Daha sonra ikili arasında gerilimler yaşanmış; Sercan'ın Nisa'ya 'Sen hareketleri yap, sen bizi kötü göster, sonra gel bize şey yap' dediği; Nisa'nın ise 'Allah Allah Kötü insansın zaten' şeklinde" yanıt verdiği görülmüştü

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