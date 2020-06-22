Esra Erol ve hafta içi her gün 16.20'de birbirinden ilginç konuları ekrana taşımaya devam ediyor. Atv canlı yayın Esra Erol'da programında bugün (22 Haziran 2020 Pazartesi) neler oluyor? Son dakika Esra Erol gelişmeleri... Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlar, ses getirmeye devam ediyor.

ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE 22 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - TIKLA

Karısı Sevcan, çocuklarını terk edip sevgilisine kaçtı, o ağaçlarla konuşmaya başladı. Bugün büyük gün! Ümit, yıllar sonra karısı Sevcan ile Esra Erol'da canlı yayınında karşı karşıya geliyor! Özer'in son kararı ne? Anne - babasının yanına mı gelecek yoksa Ayfer ablasının peşinden mi gidecek? Özer ile Ayfer Duran arasındaki çok konuşulacak o bağ ne? Türkiye onları konuşmaya devam edecek! "Eşim üç harflilerle konuştuğunu iddia ediyor, çocuklarım benimle görüşmüyor" dedi herkes şoke oldu. Ayfer Duran kendini sözde şeyh olarak tanıtan ve Kayseri'de yaşayan kiminle irtibat halinde? Şaban Bey'in bahsettiği arkalarında güç o isim mi? Bugün Şaban Duran konuşacak, yer yerinden oynayacak! Hepsi ve daha fazlası 22 Haziran Atv Esra Erol'da canlı yayınında!

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Esra Erol birbirinden ilginç konuları ekrana taşımaya devam ediyor. 25 yıllık eşi Ayfer Duran tarafından terk edilen Şaban Duran yuvasını kurtarmak için Esra Erol'a başvurmuştu. Iğdır'dan programa katılan Şaban Bey, eşinin kendisine ne zaman öleceğini söylediğini öne sürdü. Akıllara durgunluk veren olayda yaşananlar herkesi şoke etti.

"ÜÇ HARFLİLERLE KONUŞUYORUM"

Eşinin bir lafıyla çocuklarının da kendisiyle görüşmeyi kestiğini belirten Şaban Duran, Ayfer Hanım'ın psikolojik sorunları olduğunu iddia etmişti. 25 Aralık 2019'da eşi tarafından terk edilen Şaban Bey'e bir darbe de kızı ve oğlundan geldi. Semanur; "Annemin kalp gözü açık, rüyasında gördüğü şeyler gerçek oluyor. Babam bile olsa kimse anneme laf söyleyemez." diyerek babasına yüklendi. Şaban Bey; "Karım Ayfer'i ve çocuklarımı çok seviyorum lütfen bu yanlış yoldan dönsünler!" sözleriyle eşi ve çocuklarını ikna etmeye çalıştı. Ayfer Duran, üç harflilerle konuştuğunu ve gördüğü rüyaların gerçek çıktığını öne sürdü. Ailesini ve eşini kendisine inanmadıkları için silen Ayfer Hanım, akli dengesinde bir problem olmadığını söyledi.

Şaban - Ayfer Duran çiftinin komşularının 25 yaşındaki oğulları Özer'i de etkisi altına aldığı öne sürüldü. Tahsin ve Çiğdem çifti konuyla alakalı karakola giderek şikayetçi oldu. Özer tüm ısrarla rağmen ailesinin yanına dönmedi.