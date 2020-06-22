Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 22.06.2020 18:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.06.2020 18:11
    ABONE OL

    filmi oyuncuları kimdir? nedir?

    Televizyon ekranlarında bu akşam yayınlanacak sinema filmi oyuncuları kimdir? nedir? Televizyonlarda yayınlanan yerli ve yabancı filmler izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yerli komedi filminin oyuncu kadrosunda Ufuk Özkan, Burçin Bildik, Tuvana Türkay, Lale Başar, Ayçin İnci gibi isimler yer alıyor. İşte, konusu ve oyuncuları!

    Sen Sağ Ben Selamet filmi oyuncuları kimdir? Sen Sağ Ben Selamet konusu nedir?

    konusu nedir? kimdir? Bu akşam Show TV'de izleyicilerle buluşacak yerli komedi filmi ve oyuncuları merak edildi. Televizyonlarda yayınlanan filmler film takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte filme ilişkin merak edilen detaylar…

    SEN SAĞ BEN SELAMET KONUSU NEDİR?

    Üç kaçağın yolu sık sık kesişmektedir. Cezaevinden tahliyesine iki gün kalan Selamet ile müebbet cezası olan koğuş arkadaşı Sansar, aynı yolun yolcularıdır. Sansar'ı, Sivas Kapalı Cezaevi'ne götürecek nakil aracı, Selamet'i de memleketine bırakacaktır. Bu yolun karşı yönden gelen bir başka yolcusu daha vardır; Goril Behlül. Araçlarının çarpışmasından sonra başlarından macera dolu komik olaylar geçecektir.

    OYUNCULARI KİMDİR?

    Filmin oyuncu kadrosunda ise Ufuk Özkan, Burçin Bildik, Tuvana Türkay, Lale Başar,Ayçin İnci, Hakan Karahan, Hasan Küçükçetin, Murat Kocacık, Müge Uzel, Gamze Aydoğdu, Emrah Özdilek ve Savaş Alp Başar yer alıyor. Yapımcılığını Süreç Film, İnci Gündoğdu Ve İsmail Gündoğdu'nun yaptığı "Sen Sağ Ben Selamet" filminin yazarlığını ve yönetmenliğini Ersoy Güler üstleniyor.

    Haberler Magazin Sen Sağ Ben Selamet filmi oyuncuları kimdir? Sen Sağ Ben Selamet konusu nedir?
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri