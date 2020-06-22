Gündüz kuşağında en çok izlenen stil yarışmalarından biri olan Doya Doya Moda finaline son iki hafta kaldı. Dolayısıyla jüri üyeleri yarışmacılardan en iyisi olmalarını istiyor ve hataya yer vermek yok diyor. 42 beden üstü yarışmacıların stillerini sergilerken bir yandan da birbirleriyle olan rekabeti daha da ileri bir boyuta taşındı. Doya Doya Moda büyük ödülünün ne olduğu da Kemal Doğulu tarafında açıklandı ve yarışmacılarda büyük bir coşku yarattı. İşte bugün yaşananlar…
DOYA DOYA MODA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Doya Doya Moda Hanzade 19 puan ile günün birincisi oldu.
Emel: 9
Su: 12
Betül: 10
Sündüz: 11
Gamze: 5
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ? (19 HAZİRAN)
Bu hafta eleme potasına Doya Doya Moda Su, Gamze ve Büşra girdi. Su potadan kurtulan ilk isim oldu. Elenen kişi Büşra oldu.
DOYA DOYA MODA BÜŞRA KİMDİR?
Doya Doya Moda'da haftanın ilk gününde yarışmaya yeni yarışmacı dahil oldu. Yarışmaya İstanbul'dan katılan 24 yaşında olan Büşra Koçak, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve son bir yıldır güzellik sektöründe çalışıyor. 1.64 boyundaki yeni yarışmacı 76 kilo. 42-44 beden olan Büşra yarışmacılardan herkesi sevdiğini ve finale gitmek için çabalayacağını söylüyor.
DOYA DOYA MODA SU BAHER KİMDİR?
TV 8'de ekrana gelen Doya Doya Moda yarışmacıları arasında bulunan Su Baher, yarışmanın yabancı uyruklu isimlerinden. 21 yaşında olmasına rağmen küçük yaşlarda iş hayatına atılan Sepideh Su Baher, üniversite eğitimi nedeniyle İstanbul'a geldi. Yarışmanın en çok kolye alan isimlerden biri olan Su Baher, Türkiye'nin yeni moda starının kendisi olacağını söyleyerek iddiasını ortaya koymuştu. İstanbul'a ilk günlerde bir kafelerde çalıştıktan sonra ajansa kaydoldu. Aslen İranlı olan genç yarışmacı, daha önce Erkenci Kuş, Afili Aşk dizileri ve Kuaförüm Sensin yarışmasında yer almıştır.
Ailesinden uzak olması nedeniyle yarışmada duygusal anlar yaşayan Su Baher, zaman zaman geleneksel yemekleri jüri üyelerine ve arkadaşlarına yapıyor.