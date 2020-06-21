Ünlü sunucu Fatih Ürek, 7 yıldır ikamet ettiği evi hor kullandığı ve zararı ödemek istemediği gerekçesiyle ev sahibi tarafından dava edildi. Mahkemeye başvurarak zararını tespit ettiren genç kadın, parasını tahsil etmek için ünlü sunucuya icra takibi başlattı.

Ünlü sunucu Fatih Ürek, 1 Ocak 2011 günü İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Zehra Alanyalı'ya ait bir evi kiraladı. Yedi yıl boyunca bu konutta ikamet eden Ürek, 10 Ocak 2018 günü taşınma kararı alıp evi tahliye etti. Ev sahibi Zehra Alanyalı kiracısı Ürek'in geride bıraktığı evin dikkatsiz ve özensiz kullanım nedeniyle yıprandığını, taşınmazlarda hasar meydana geldiğini, mutfak dolapları, duvarlar, tuvalet banyo ve elektrik tesisatının yıprandığını gördü. Oluşan zarar için ünlü sunucuyu defalarca arayan ev sahibi, Ürek'in masrafları karşılanmayı reddettiği için zor durumda kaldığını beyan ederek dava açtı.