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Fatih Ürek 'karakteri sıfır' dedi Demet Akalın tehdit etti: Kimlere neler dediğini söyleyeyim bari ben de

Fatih Ürek, Saba Tümer'in Instagram'daki canlı yayınına katıldı. Bir dönem çok yakın olduğu Demet Akalın'la ilgili olay olacak açıklamalar yapan Ürek, demediğini bırakmadı. Fatih Ürek'in ablasının cenazesi sonrası ikili arasında çıkan tartışma giderek alevlendi. İpleri tamamen koparan Fatih Ürek, "Beraber olduğumuz insanları 'hırsız' diye sosyal medyada yaydın. Sıfıra sıfır karakter bir insan. Demet Akalın benim için bitmiştir. Yaptıkları şeyler karaktersizliğin sonudur" dedi. Demet Akalın'dan eski arkadaşı Ürek'e yanıt gecikmedi!

09.04.2020 17:43 - Son Güncelleme: 09.04.2020 17:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





