Haberler Galeri Magazin Fatih Ürek 'karakteri sıfır' dedi Demet Akalın tehdit etti: Kimlere neler dediğini söyleyeyim bari ben de

Fatih Ürek 'karakteri sıfır' dedi Demet Akalın tehdit etti: Kimlere neler dediğini söyleyeyim bari ben de

Fatih Ürek, Saba Tümer'in Instagram'daki canlı yayınına katıldı. Bir dönem çok yakın olduğu Demet Akalın'la ilgili olay olacak açıklamalar yapan Ürek, demediğini bırakmadı. Fatih Ürek'in ablasının cenazesi sonrası ikili arasında çıkan tartışma giderek alevlendi. İpleri tamamen koparan Fatih Ürek, "Beraber olduğumuz insanları 'hırsız' diye sosyal medyada yaydın. Sıfıra sıfır karakter bir insan. Demet Akalın benim için bitmiştir. Yaptıkları şeyler karaktersizliğin sonudur" dedi. Demet Akalın'dan eski arkadaşı Ürek'e yanıt gecikmedi!

09.04.2020 17:43 - Son Güncelleme: 09.04.2020 17:59
Fatih Ürek 'karakteri sıfır' dedi Demet Akalın tehdit etti: Kimlere neler dediğini söyleyeyim bari ben de

Fatih Ürek bir dönem yakında dostu olan Demet Akalın'la ilgili demediğini bırakmadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Ürek 'karakteri sıfır' dedi Demet Akalın tehdit etti: Kimlere neler dediğini söyleyeyim bari ben de

Fatih Ürek'in ablasının cenazesi sonrası Demet Akalın'la arasında 'dedikoducu' tartışması çıkmış, kavga giderek alevlenmişti.

Fatih Ürek 'karakteri sıfır' dedi Demet Akalın tehdit etti: Kimlere neler dediğini söyleyeyim bari ben de

Saba Tümer'in Instagram'daki canlı yayınına konuk olan Fatih Ürek, Demet Akalın'a ateş püskürdü.

Fatih Ürek 'karakteri sıfır' dedi Demet Akalın tehdit etti: Kimlere neler dediğini söyleyeyim bari ben de

Demet Akalın'ı aradığını ama ve kendisine "Sen kimsin ki seni dinleyeyim?" dediğini söyleyen Ürek, ''Demet Akalın benim için bitmiştir!'' dedi.

Fatih Ürek 'karakteri sıfır' dedi Demet Akalın tehdit etti: Kimlere neler dediğini söyleyeyim bari ben de

Demet Akalın için ''O benim için sıfıra sıfır bir karakterde insan'' diyen Fatih Ürek, aylar önceki kavgayı yeniden alevlendirdi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Angelina Jolie - Brad Pitt boşanmasında yeni gelişme! 4 yılın sonunda anlaştılar
Angelina Jolie - Brad Pitt boşanmasında yeni gelişme! 4 yılın sonunda anlaştılar