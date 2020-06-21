Survivor'da dobra konuşmalarıyla dikkat çeken Evrim, diğer yarışmacılar tarafından çok fazla eleştiriliyor. Dün Cemal Can'ın ada konseyinde Evrim'in ismini söylemesiyle yarışmacının hayata dair bilgileri daha çok merak konusu oldu. Parkurlardaki hırslı mücadelesi ve kendinden emin konuşmalarıyla ön plana çıkan Survivor Evrim Keklik hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.
Survivor Evrim, isminin çıkması sonrasında ilk olarak Cemal Can'a dair düşüncelerini açıkladı. 'Şaşırmadım şaşırtmadı' diyen Evrim, bundan sonra çıkacak diğer iki adayı beklediğini belirtti.
SURVİVOR EVRİM KİMDİR?
Survivıor 2020'nin hırslı yapısıyla dikkat çeken ismi Evrim Keklik, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başlayan ve 10 yıl boyunca devam eden Keklik kendisini şu şekilde anlattı:
Fenerbahçe Spor Kulübü sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti. Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim. Üniversite de 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. İstanbul'a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyi ne başladım 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum.
SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
20 Haziran'da ekranlara gelen Survivor ünlüler gönüllülerde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Çeyrek final yarışmasında bu hafta tüm yarışmacılar bireysel olarak yarıştı. Bireysel olarak parkura çıkan yarışmacılar arasından Cemal Can ve Sercan finale kaldı. Final yarışmasında kazanan taraf Cemal Can oldu. Böylelikle Survivor Cemal Can dokunulmazlığı kazanarak 1 kişiyi eleme potasına gönderdi.
2020 SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Çeyrek final dokunulmazlık oyununun kazananı olan Survivor Cemal Can eleme adayı olarak Survivor Evrim'i ilk eleme adayı olarak belirledi.
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki kıyasıya sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla KIRMIZI TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 10
MAVİ TAKIM: 9
Berkan, Elif, Sercan ve Evrim'den oluşan kırmızı takım, havaalanına giderek özel bir jete bindi. Yarışmacılar, özel jetle Dominik'in kuzeyinde yer alan Cabarete'ye götürüldü ve lüks bir katamaranda düzenlenen partide eğlendi.