SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

20 Haziran'da ekranlara gelen Survivor ünlüler gönüllülerde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Çeyrek final yarışmasında bu hafta tüm yarışmacılar bireysel olarak yarıştı. Bireysel olarak parkura çıkan yarışmacılar arasından Cemal Can ve Sercan finale kaldı. Final yarışmasında kazanan taraf Cemal Can oldu. Böylelikle Survivor Cemal Can dokunulmazlığı kazanarak 1 kişiyi eleme potasına gönderdi.

2020 SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Çeyrek final dokunulmazlık oyununun kazananı olan Survivor Cemal Can eleme adayı olarak Survivor Evrim'i ilk eleme adayı olarak belirledi.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki kıyasıya sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla KIRMIZI TAKIM oldu.

KIRMIZI TAKIM: 10

MAVİ TAKIM: 9

Berkan, Elif, Sercan ve Evrim'den oluşan kırmızı takım, havaalanına giderek özel bir jete bindi. Yarışmacılar, özel jetle Dominik'in kuzeyinde yer alan Cabarete'ye götürüldü ve lüks bir katamaranda düzenlenen partide eğlendi.