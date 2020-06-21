Survivor'da dobra konuşmalarıyla dikkat çeken Evrim, diğer yarışmacılar tarafından çok fazla eleştiriliyor. Dün Cemal Can'ın ada konseyinde Evrim'in ismini söylemesiyle yarışmacının hayata dair bilgileri daha çok merak konusu oldu. Parkurlardaki hırslı mücadelesi ve kendinden emin konuşmalarıyla ön plana çıkan Survivor Evrim Keklik hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

Survivor Evrim, isminin çıkması sonrasında ilk olarak Cemal Can'a dair düşüncelerini açıkladı. 'Şaşırmadım şaşırtmadı' diyen Evrim, bundan sonra çıkacak diğer iki adayı beklediğini belirtti.