TV8'in fenomen yarışması Survivor'da bireysel dokunulmazlık heyecanı vardı ve finale doğru yaklaştıkça heyecanın dozu da arttı. Takımlar karma bir şekilde yarıştı ve her biri dokunulmazlığı almak için büyük mücadele verdi. Survivor bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı elenmesi yönünde kimin ismini verdi? Acun Ilıcalı ada konseyinde hangi açıklamalarda bulundu? Finale doğru yaklaşan yarışmada bundan sonraki elemeler nasıl olacak? Yayınlanan Survivor yeni bölüm fragmanını da haberimizde bulabilirsiniz.
SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
20 Haziran'da ekranlara gelen Survivor ünlüler gönüllülerde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Çeyrek final yarışmasında bu hafta tüm yarışmacılar bireysel olarak yarıştı. Bireysel olarak parkura çıkan yarışmacılar arasından Cemal Can ve Sercan finale kaldı. Final yarışmasında kazanan taraf Cemal Can oldu. Böylelikle Survivor Cemal Can dokunulmazlığı kazanarak 1 kişiyi eleme potasına gönderdi.
2020 SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Çeyrek final dokunulmazlık oyununun kazananı olan Survivor Cemal Can eleme adayı olarak Survivor Evrim'i ilk eleme adayı olarak belirledi.
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki kıyasıya sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla KIRMIZI TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 10
MAVİ TAKIM: 9
Berkan, Elif, Sercan ve Evrim'den oluşan kırmızı takım, havaalanına giderek özel bir jete bindi. Yarışmacılar, özel jetle Dominik'in kuzeyinde yer alan Cabarete'ye götürüldü ve lüks bir katamaranda düzenlenen partide eğlendi.
SURVİVOR'DA ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?
KIRMIZI TAKIM: 10
MAVİ TAKIM: 7
SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ, ADADAN KİM GİTTİ?
Survivor'da ada konseyi toplandı ve Acun Ilıcalı SMS oylama sıralamasını açıklandı. En az oyu alan isim ARDAHAN adaya veda etti.
SURVİVOR SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Bireysel dönemin ilk konseyinde konuşan Ilıcalı, "Çok büyük bir oylama yapıldı ve şu anda sıralama belli. Bu akşam aday olan yarışmacımız, daha sonra birinci olarak kendisine rakip de seçebilme şansına sahip olacak" dedi.
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI