Haftanın tüm günleri TV 8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Survivor'da bu akşam kaptanlık oyunu ve erzak ödülü mücadelesi verildi. Bu akşam yarışmacılar parkurda bireysel olarak mücadele etti ve iki isim kaptan oldu. Elif ve Yasin mücadeleyi kazanarak kaptan olmaya hak kazandı ve takımlarında yer alacak isimleri seçti. Yeni takımlar belirlendikten sonra erzak oyunu için kırmızı ve mavi takım karşı karşıya geldi. Programı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler Survivor erzak oyunu kim kazandı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 18 Haziran Survivor'da erzak ödülünü kim kazandı? İşte o sorunun yanıtı...

SURVİVOR'DA ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?

KIRMIZI TAKIM: 10

MAVİ TAKIM: 7