Survivor dün akşam izleyicileri ekrana kilitledi, yeni kaptan olmak için çabalayan kişilerden sadece iki kişi kaptanlığı elde etti ve takımlarını oluşturdu. Sonrasında ise önemli olan erzak oyunu için canla başla mücadele edildi. Peki hangi takım galip geldi? Acun Ilıcalı ada konseyinde toplu SMS oylamasının sona erdiğini açıkladı. Ada konseyinde Cemal Can neden gözyaşlarına boğuldu ve "yapamayacağım" dedi? İşte Survivor'da yaşanan heyecan dolu tüm gelişmeler…
SURVİVOR'DA ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?
KIRMIZI TAKIM: 10
MAVİ TAKIM: 7
KAPTANLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACILAR KAZANDI?
Survivor'da çeyrek final dönemine girilmesiyle birlikte yarışmacılar kaptanlık oyununu kazanmak için ciddi performans sergiledi. Çekişmeli geçen oyunun sonunda kaptanlık oyununu Elif ve Yasin kazandı. Böylece Elif ve Yasin takım kaptanı oldu.
SURVİVOR'DA YENİ TAKIMLAR KİMLERDEN OLUŞTU?
KIRMIZI TAKIM: ELİF, SERCAN, BERKAN VE EVRİM
MAVİ TAKIM: YASİN, CEMAL CAN, BARIŞ VE NİSA
GÖREV ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da yapılan konseyde Acun Ilıcalı geçen haftanın görev ödülünü mavi takımın kazandığını açıkladı. Yeni görevi de duyuran Acun Ilıcalı yarışmacıların kolye yapacaklarını söyledi.
SURVİVOR'DA ÇEYREK FİNALE KİMLER KALDI?
Survivor'da çeyrek finale kalan isimler Nisa, Berkan, Barış, Cemal Can, Yasin, Sercan, Evrim ve Elif oldu.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Mavi takımdan SMS birincisi YASİN oldu. Elif'te sembol finalini alarak çeyrek finali garantilediği için böylece mavi takımdan eleme adayları Sercan, Ardahan ve Evrim olarak şekillendi.Survivor'da ada konseyi toplandı ve Acun Ilıcalı SMS oylama sıralamasını açıklandı. En az oyu alan isim ARDAHAN adaya veda etti.
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