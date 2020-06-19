Survivor dün akşam izleyicileri ekrana kilitledi, yeni kaptan olmak için çabalayan kişilerden sadece iki kişi kaptanlığı elde etti ve takımlarını oluşturdu. Sonrasında ise önemli olan erzak oyunu için canla başla mücadele edildi. Peki hangi takım galip geldi? Acun Ilıcalı ada konseyinde toplu SMS oylamasının sona erdiğini açıkladı. Ada konseyinde Cemal Can neden gözyaşlarına boğuldu ve "yapamayacağım" dedi? İşte Survivor'da yaşanan heyecan dolu tüm gelişmeler…