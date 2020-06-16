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    • 16.06.2020 13:52
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    Kuaförüm Sensin jürisi kimdir, kaç yaşında? Işıl Reçber eşi çocukları kimdir?

    Kuaförüm Sensin jürisi kimdir? Yarışma programı Kuaförüm Sensin’in jürisine yeni bir isim daha katıldı. Moda ve magazin dünyasında tanınan ışıl Reçber jüri kadrosuna katıldı. Peki, ? Işıl Reçber eşi çocukları kimdir? Programda yarışmacılar en iyi saç, makyaj ve güzellik tasarımını yapmak için kıyasıya yarışıyor.

    Kuaförüm Sensin jürisi Işıl Reçber kimdir, kaç yaşında? Işıl Reçber eşi çocukları kimdir?

    kimdir? Kuaförüm Sensin jürisi ? Işıl Reçber eşi çocukları kimdir? Show TV ekranlarında yayınlanan moda programı Kuaförüm Sensin yeni jüri üyeleriyle ekranlara döndü. Programın yeni jüri üyeleri de araştırılmaya başlandı. Işıl Reçber de dikkat çeken isimlerden birisi oldu. Peki, Işıl Reçber kimdir? Işıl Reçber eşi çocukları kimdir? İşte yanıtı…

    IŞIL REÇBER KİMDİR?

    Antep ve Arnavut karışımı bir aileden gelen Işıl Reçber, 5 Ekim 1977 tarihinde Gaziantep'te dünyaya geldi. Üç kardeş olan Işıl Reçber'in iki abisi var. Gençlik yıllarını Antalya'da ailesiyle birlikte geçiren Reçber, henüz 17 yaşındayken Rüştü Reçber ile Antalya'da tanıştı. Dönemin Antalyaspor kalecisi Rüştü Reçber ile tanışan Işıl Reçber, modacılıkla uğraşıyor.

    Rüştü Reçber ile tanıştıktan sonra birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Çiftin biri kız biri erkek olmak üzere 2 çocuğu bulunmaktadır. Modayla ilgilenen Işıl Reçber, kendi adını taşıdığı bir parfüm markası kurdu. Aynı zamanda bugüne kadar farklı kategorilerde kendi markasını yaratan Işıl Reçber'in özel koleksiyonlarda imzası bulunuyor.

    Sık sık giydi kıyafetler, saç tasarımı ve makyajlarıyla gazete ve dergilerde yer alan Işıl Reçber aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinin de önde gelen isimlerinden. Birçok dernek ve vakfın faaliyetlerine katkıda bulunan Işıl Reçber'in 8 yıldır düzenli olarak pilates yaptığı biliniyor.

    Kuaförüm Sensin 2020 sezonunda jüri üyesi olarak izleyici karşısına çıkan Işıl Reçber, yıllar önce verdiği bir röportajda şu açıklamayı yapmıştı:

    "Modayı çok seviyorum. Benim için bir tutku ama bunu modayla ilgili bir şeyler yapmak için kullanmıyorum. Sadece keyif aldığım için yapıyorum. Stilimi tanıtmak, insanlara "Siz de ister misiniz" diye sormak gibi bir derdim yok, ama belki ileride bir sürprizim olur."

    Haberler Magazin Kuaförüm Sensin jürisi Işıl Reçber kimdir, kaç yaşında? Işıl Reçber eşi çocukları kimdir?
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