Ünlü şef Arda Türkmen'in Melodi Elbirliler ile aşk yaşadığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu gelişme üzerine ikili yakın takibe alındı ve hayatları merak ediliyor. Peki Arda Türkmen'in sevgilisi Melodi Elbirliler kaç yaşında, aralarında kaç yaş var? Usta şef Arda Türkmen 45 , sevgilisi ise 30 yaşında çiftin arasında 15 yaş fark var. İşte diğer tüm bilgiler…

MELODİ ELBİRLİLER KİMDİR?



Güzellik bloggeri olarak tanınan Melodi Elbirliler son dönemde sosyal medyada büyük ilgi görüyor. İzmir Karşıyaka'lı olan Melodi Elbirliler , Akrep burcudur.

Melodi Elbirliler, Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyata bölümü mezunudur. Elbirliler, İngilizce öğretmeni olarak mesleki hayatını sürdürmektedir.



ARDA TÜRKMEN KİMDİR?



Arda Türkmen, 1975 İstanbul doğumludur. 1994 yılında Saint Benoit Fransız lisesinden mezun oldu. 1999 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun oldu. 2001 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri sanatları bölümünden mezun olarak çift anadal yaptı.

2003 yılında Askerliğini Denizli 11nci Piyade Tugay Komutanlığında Kısa dönem Karargah S1 yazıcısı olarak tamamladı.

Arda Türkmen bekardır.





Kariyer

1995 -2000 yılları arasında 350 den fazla üniversite tur organizasyonu, 100 den fazla sanatçılı konser organizasyonu yaptı.

1998 – 2000 yılları arasında Uludağdaki A-Bar'ı işletti.

2001 – 2003 yılları arasında birçok konser, produksiyon, ve organizasyon işlerinde yöneticilik yaptı.

2003 yılında Roka Davet catering şirketini kurdu.

2008 yılında Asmalımescit'te 11 Leblon isimli Restaurantını açtı. Leblon Issız adam filmine ev sahipliği yapan mekan olarak da bilinmektedir.

2010 yılında CNNTürk televizyonu için '' Arda'nın mutfağı '' isimli yemek programını yapmaya başladı.

2012 yılı Nisan ayında sahibi oldugu Roka Davet'i sattı.

2012 yılının başında Sabah gazetesinde Arda'nın mutfağı sayfasını yazmaya başladı

2012 yılının ortalarına doğru La Cucina Italiana dergisinde yemek yazıları ve tarifleri yazmaya başladı

2013 yılında Sabahtaki yazılarını sonlandırıp Hürriyet pazar ekinde Arda'nın mutfağı sayfasını yazmaya başladı.

2013 yılında leblon u kapatarak , Forneria'yı Karaköyde açtı.

2015 te mükellef 2016 da açtığı central ile restaurant sayısını 3 e çıkardı.

5 arkadaşı ile kurduğu Velotürk ile, sosyal sorumluluk projeleri geliştirip, Türkiye genelinde ilk öğretim düzeyindeki çocuklara bisiklet dağıtımları yapıyorlar. Bugüne kadar 2600 bisiklet dağıttılar.

9 sezondur yaptığı Arda'nın mutfağı programı Kanal D ekranlarında devam etmektedir.