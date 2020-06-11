Selen Eşdur kimdir, yaşı kaç? Kuaförüm Sensin Selen evli mi?

SELEN EŞDUR KİMDİR?



Kuaförüm Sensin'de yeni hafta modellerinden biri olan Selen Eşdur'un Tuğsem adında bir kızı var. Instagram'da binlerce takipçisi bulunuyor.



KUAFÖRÜM SENSİN NASIL BİR YARIŞMA?



Güzellik üzerine kurulu bir yarışma olan Kuaförüm Sensin'de takımlar yarışıyor. Her takımda bir kuaför ve bir makyöz yer alıyor. En iyi saçı ben yaparım diyen kuaförler ile en iyi makyaj benim için diyen yetenekli makyözler bu yarışmaya katılıyor.



Bir kuaför ve bir makyözden oluşan takımların yarıştığı sıcak, eğlenceli ve rekabeti bol stüdyo yarışma programı 'Kuaförüm Sensin' Show TV'de yayınlanıyor. Amaç ise büyük ödülü kazanmak. Yarışmacılar hünerlerini sergiliyor ve büyük para ödülünün sahibi olmak için birbirlerini yenmeye çalışıyor.



Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin'de maharetlerini sergileyecek kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapacak!