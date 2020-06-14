Survivor Nisa ve Sercan Yıldırım arasında yaşanan gerilim devam ediyor. Bu hafta takım kaptanları belli olduktan sonra yapılan takım seçimleri sırasında Nisa'nın Sercan hakkında söylediği söz sosyal medyada olay olmuştu. Dün de yakın arkadaşı Elif'in geçirdiği kaza sonucu çok üzülen Sercan, yeni bölüm fragmanında daha fazla dayanamıyor ve karşı tarafa tepki gösteriyor. Peki Survivor Nisa, Sercan'a ne dedi? 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Sercan Yıldırım, Fatih Karagümrük'da forvet santrafor mevkiinde görev yapan Türk millî futbolcudur.

SURVIVOR SERCAN ARTIK DAYANAMADI VE PATLADI

Bu hafta takım kaptanları belli olduktan sonra yapılan takım seçimleri sırasında Nisa'nın Sercan hakkında söylediği söz sosyal medyada olay olmuştu. Dün de yakın arkadaşı Elif'in geçirdiği kaza sonucu çok üzülen Sercan, yeni bölüm fragmanında daha fazla dayanamıyor ve karşı tarafa tepki gösteriyor. Sercan ve Nisa arasındaki atışma sırasında Nisa'nın Sercan'a "zaten kötü insanlarsınız" demesi üzerine, Sercan da "Ben mi kötü insanım, Ne olduysa söyle o zaman konuş bekliyorum" ifadelerini kullanıyor.

SURVİVOR ELİF VE NİSA'YA NE OLDU?



Dokunulmazlık oyununda kırmızı takımda yer alan Nisa, Sercan ile yarıştığı sırada parkurda yüksek bir yerde dengesini kaybetti ve 3 metreden yere düştü. Doktor Metin Kuş Nisa'ya da ilk müdahaleyi yapıyor.

Havuza atladığı sırada kafasına aldığı darbe ile fenalaşan Elif'e, Doktor Metin Kuş ve ekibi müdahale etti. Elif'in acı içinde kıvrandığı anlar kameraya yansırken, genç yarışmacı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Elif'in sağlık durumunu Acun Ilıcalı açıkladı. Ilıcalı, yarışmacının sağlık durumunun iyi olduğunu ve gözetim altında tutulduğunu söyledi. Yarışmacıyla ilgili ayrıntılı bilgi ise yarın paylaşılacak. Nisa ise dünkü oyunda oynamasa da kazada büyük sakatlığın kıyısından döndü ve yarışmaya devam ediyor.

SURVİVOR YENİ TAKIMLAR KİMLERDEN OLUŞTU?

Bireysel mücadelede Cemal Can'ı yenen isim Ardahan ilk yarışmacıyı seçme hakkı kazandı. Ayrıca sembol finalini Elif kazandığı için direk Ardahan'ın takımına dahil oldu. Ardahan mavi takımı seçerek Elif'in ardından Sercan'ı takımında istedi. Cemal Can ise bu hamleye karşı Berkan'ı seçti. Ardahan bunun üzerine Yasin'i seçti ancak ortalık bir anda karıştı. Nisa'nın Sercan'ın olduğu takıma gelmek istememesi ve Cemal Can'ın Barış demesi bir süreliğine karışıklığa neden oldu. Ardından Cemal Can Nisa diyerek ikinci tercihini yapmış oldu.

Takımlar şu şekilde oluştu;

KIRMIZI TAKIM: CEMAL CAN, BERKAN, NİSA VE BARIŞ

MAVİ TAKIM: ARDAHAN, ELİF, SERCAN, YASİN VE EVRİM

SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Sercan Yıldırım, Fatih Karagümrük'da forvet santrafor mevkiinde görev yapan Türk millî futbolcudur.

Sercan Yıldırım, futbol hayatına Bursaspor altyapısında başladı. 2007-08 sezonunda Bursaspor formasını A takım seviyesinde sırtına geçirdi. İlk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na çıktı. Sercan Süper Lig kariyerindeki ikinci maçında, Kasımpaşa deplasmanında, rakip fileleri havalandırdı. O sezon ligde sekiz, kupada üç maçta olmak üzere, toplam 11 kez takımı için ter döken Yıldırım, 2008-09 sezonunda ise Bursaspor'un 9 numaralı formasını 18 yaşında giymeyi başardı.

Sercan, ligin ikinci haftasında kazanılan Gençlerbirliği maçında bulduğu iki golle takımına 2-0'lık galibiyeti getirdi. Dördüncü haftada ise Kocaelispor önünde 3-2'lik skorla alınan galibiyete yine iki golle katkıda bulundu. Bir hafta sonra Bursa'da Galatasaray'a karşı da bir gol atarak beş hafta sonunda dört gole ulaştı..Süper Lig'deki ilk tam sezonuna 11 gol sığdıran Sercan, toplamda ise 35 maça çıkarak 14 golün altına imzasını attı, sezon içinde ilk kez Türkiye A millî takımından davet aldı.

2009-10 sezonunun ilk haftalarında da rakipleri boş geçmeyen Sercan Yıldırım, Kasım 2010'da dizinden yaşadığı sakatlıktan dolayı yaklaşık iki ay sahalardan uzak kaldı. Dönüşte Sivasspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında üç gol birden atmayı başardı. Ayrıca Bursaspor, sezonu şampiyon tamamlayarak kulüp tarihinde ilk kez böylesi ciddi bir başarı elde etti. Sercan, UEFA'nın resmî yayını Champions Dergisi'nin Ekim-Kasım 2010 sayısında Türk futbolunun umut vadeden oyuncusu olarak anılan Sercan Yıldırım, Bursaspor adına iyi geçmeyen 2010-11 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki Rangers maçında ağları sarsarak bu arenada Bursaspor tarihinin ilk golünü atmayı başardı ve forması Bursaspor müzesine kaldırıldı.