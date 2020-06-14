Survivor 2020'nin gözde yarışmacılarından biri olan Elif Yıldırım Gören, yeni oluşan mavi takımda mücadele ediyor. Bireysel sembolü kazanarak iki hafta elenmemeyi garantileyen Survivor Elif talihsiz bir kaza yaşadı ve sakatlandı. Parkurda korkulu anlar yaşanırken doktor Metin Kuş geldi ve ambulansla hastaneye kaldırılan Elif'in sağlık durumu merak edilmeye başlandı. Survivor Elif'in diskalifiye edilip edilmeyeceği merak edilirken bir yandan da Survivor Elif kimdir? Sorusunun yanıtı araştırılıyor.

SURVİVOR ELİF SAKATLANDI MI?



Dün akşamki Survivor dokunulmazlık oyununda havuza atladığı sırada kafasına aldığı darbe ile fenalaşan Elif'e, Doktor Metin Kuş ve ekibi müdahale etti. Elif'in acı içinde kıvrandığı anlar kameraya yansırken, genç yarışmacı ambulansla hastaneye kaldırıldı.



SURVİVOR ELİF DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?



Elif'in yarışmaya devam edip etmeyeceği merak konusuyken konseyde konuyla ilgili Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Ilıcalı, Elif'in tomografisinin Türkiye'ye yollandığını belirtip şu açıklamayı yaptı:



Doktorumuz Metin Kuş Elif ile beraber ve onu takip ediyor. Metin hocamız Türkiye ile bu konuyu konuşup değerlendirecek. Yarın sabah ilk haberleri alacağız. Size de bu konuyu hemen ulaştıracağız.





ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?



Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.



SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?



Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kıran kırana geçen oyunda kazanan takım 10'a 9'luk skorla kırmızı takım oldu.



KIRMIZI TAKIM: 10

MAVİ TAKIM: 9



SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?



Survivor'da ilk eleme adayı mavi takım kaptanı ARDAHAN oldu.