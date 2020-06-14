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    • Magazin
    • 14.06.2020 10:41
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    • 14.06.2020 10:41
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    Survivor Elif ve Nisa'ya ne oldu? Survivor dokunulmazlık oyununda feci kaza

    Dün akşam oynanan Survivor dokunulmazlık oyununda Nisa ve Elif sakatlık geçirdi, yaşanan bu olay ise hem yarışmacıları hem de izleyicileri çok korkuttu. Survivor dokunulmazlık oyunundaki feci kaza hafızalara kazındı. Bu gelişme üzerine gündemde sıkça Survivor Elif ve Nisa'ya ne oldu? Sorgulaması yapılmaya başlandı ve sağlık durumları da merak edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Survivor Elif'in diskalifiye olup olmayacağı da merak edilenler arasında yer alıyor.

    Survivor Elif ve Nisa'ya ne oldu? Survivor dokunulmazlık oyununda feci kaza

    13 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununda beklenmedik gelişmeler yaşandı ve her iki takımdan da birer kişi sakatlık geçirdi. Survivor dokunulmazlık oyunundaki feci kazalar gündeme bomba gibi düştü ve Survivor Elif ve Nisa'ya ne oldu? Araştırmaları başladı. Peki Survivor Elif ve Nisa yarışmaya devam edebilecek mi? Acun Ilıcalı ada konseyinde neler söyledi?
    Survivor Elif ve Nisa'ya ne oldu? Survivor dokunulmazlık oyununda feci kaza

    SURVİVOR ELİF VE NİSA'YA NE OLDU?

    Dokunulmazlık oyununda kırmızı takımda yer alan Nisa, Sercan ile yarıştığı sırada parkurda yüksek bir yerde dengesini kaybetti ve 3 metreden yere düştü. Doktor Metin Kuş Nisa'ya da ilk müdehaleyi yapıyor.
    Survivor Elif ve Nisa'ya ne oldu? Survivor dokunulmazlık oyununda feci kaza

    Havuza atladığı sırada kafasına aldığı darbe ile fenalaşan Elif'e, Doktor Metin Kuş ve ekibi müdahale etti. Elif'in acı içinde kıvrandığı anlar kameraya yansırken, genç yarışmacı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
    Survivor Elif ve Nisa'ya ne oldu? Survivor dokunulmazlık oyununda feci kaza

    Ambulansla hastaneye kaldırılan Elif'in sağlık durumunu Acun Ilıcalı açıkladı. Ilıcalı, yarışmacının sağlık durumunun iyi olduğunu ve gözetim altında tutulduğunu söyledi. Yarışmacıyla ilgili ayrıntılı bilgi ise yarın paylaşılacak. Nisa ise dünkü oyunda oynamasa da kazada büyük sakatlığın kıyısından döndü ve yarışmaya devam ediyor.
    Survivor Elif ve Nisa'ya ne oldu? Survivor dokunulmazlık oyununda feci kaza

    SURVİVOR YENİ TAKIMLAR KİMLERDEN OLUŞTU?

    Bireysel mücadelede Cemal Can'ı yenen isim Ardahan ilk yarışmacıyı seçme hakkı kazandı. Ayrıca sembol finalini Elif kazandığı için direk Ardahan'ın takımına dahil oldu. Ardahan mavi takımı seçerek Elif'in ardından Sercan'ı takımında istedi. Cemal Can ise bu hamleye karşı Berkan'ı seçti. Ardahan bunun üzerine Yasin'i seçti ancak ortalık bir anda karıştı. Nisa'nın Sercan'ın olduğu takıma gelmek istememesi ve Cemal Can'ın Barış demesi bir süreliğine karışıklığa neden oldu. Ardından Cemal Can Nisa diyerek ikinci tercihini yapmış oldu.

    Takımlar şu şekilde oluştu;
    KIRMIZI TAKIM: CEMAL CAN, BERKAN, NİSA VE BARIŞ
    MAVİ TAKIM: ARDAHAN, ELİF, SERCAN, YASİN VE EVRİM
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