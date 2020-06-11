Survivor Evrim özellikle Yasin ile yaşadığı tartışmalarıyla sık sık gündeme geliyor. Bu akşamki bölümde ağlayan Evrim'in hayatına dair bilgiler yeniden araştırılmaya başlandı. Ardahan'ın kaptan olduğu mavi takıma seçilen Survivor Evrim kimdir? Bugünkü parkurda neden ağlıyor? Survivor 2020 yeni takımlar nasıl oluştu? Survivor adasına Salı günü veda eden isim kim oldu? İşte tüm bilgiler…
SURVİVOR EVRİM KİMDİR?
Survivor 2020'nin hırslı yapısıyla dikkat çeken ismi Evrim Keklik, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başlayan ve 10 yıl boyunca devam eden Keklik kendisini şu şekilde anlattı:
Fenerbahçe Spor Kulübü sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti. Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim. Üniversite de 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. İstanbul'a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyi ne başladım 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum.
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI
SURVİVOR YENİ TAKIMLAR KİMLERDEN OLUŞTU?
Bireysel mücadelede Cemal Can'ı yenen isim Ardahan ilk yarışmacıyı seçme hakkı kazandı. Ayrıca sembol finalini Elif kazandığı için direk Ardahan'ın takımına dahil oldu. Ardahan mavi takımı seçerek Elif'in ardından Sercan'ı takımında istedi. Cemal Can ise bu hamleye karşı Berkan'ı seçti. Ardahan bunun üzerine Yasin'i seçti ancak ortalık bir anda karıştı. Nisa'nın Sercan'ın olduğu takıma gelmek istememesi ve Cemal Can'ın Barış demesi bir süreliğine karışıklığa neden oldu. Ardından Cemal Can Nisa diyerek ikinci tercihini yapmış oldu. Takımlar şu şekilde oluştu;
KIRMIZI TAKIM: CEMAL CAN, BERKAN, NİSA VE BARIŞ
MAVİ TAKIM: ARDAHAN, ELİF, SERCAN, YASİN VE EVRİM
SURVİVOR KİM ELENDİ, ADADAN KİM GİTTİ?
Survivor'da bu akşam ada konseyi toplandı. Survivor'da kırmızı takımdan eleme adayı olarak Berkan ve Yunus Emre çıktı. Mavi takımdan ise eleme adayları Yasin ve Evrim oldu. Programın sıkı takipçileri ise hangi yarışmacının adaya veda ettiğini öğrenmek istiyor. Acun Ilıcalı elenen ismin YUNUS EMRE olduğunu açıkladı.