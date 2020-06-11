Çukur dizisindeki canlandırdığı karakter ile dikkat çeken oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor. Hamileliğinde 9 ayı geride bırakan Cansu Tosun Instagram'dan son halini paylaştı. Kendisi gibi oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Cansu Tosun, karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Oğlu Marsel'i kucağına almak için sayılı günleri kalan Tosun, doğumuna sayılı günler kala güneşin tadını çıkardı.Güzel oyuncuya bu anlarda köpeği Juli de eşlik etti.
Baba olacağı için heyecanlı olan Köstendil, geçtiğimiz haftalarda şöyle demişti: "Allah nasip ederse baba olacağım. Gezegene hayırlı bir evlat olsun."
"Cinsiyeti belli oldu ama inşallah benden bir tane daha dünyaya gelmez. İki tane benden dünyaya çok. Erkek olacak dediler. İsmi Marsel... Parlak güneş ışığı demekmiş, araştırdık eşimle. Çok tesadüflerle dolu bir isim. Çok beğendik, istedik ve koyduk. Kendisi beğenmezse büyüyünce değiştirsin."
CANSU TOSUN KİMDİR?
Cansu Tosun, 26 Ocak 1988 tarihinde Almanya, Nürnberg'de doğmuştur. Anne babası Kayseri kökenlidir. Annesi 16 yaşındayken, babası da 22 yaşındayken Almanya'ya göç etmiş.
Babası, Nürnberg'de postane yöneticiliği yapıyor. Annesi ise bir mağazada çalışıyor. Nürnberg Operası'nda 13 yıl bale eğitimi aldı. Ancak liseden sonra yüksek okul eğitimi başlayınca baleyi bırakıp caz ve hip-hop danslarına yöneldi.