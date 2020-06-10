Survivor 2020 yarışmacılarından Yasin Obuz, 4 aydır yaşadığı kavgalarla dikkat çekiyor. Daha önce Sercan'a "Seni döverim" diye bağıran Yasin'in bu defa da sinirlenerek fırlattığı matara Cemal Can'ın kafasını sıyırırken, Ardahan'a denk geldi. Yasin yakın arkadaşı Ardahan ile de kavga etti. Yasin'in sinirli halleri ve kavgaları Acun Ilıcalı'nın sabrını taşırdı. Yeni kaptanların ve takımların belirleneceği ada konseyine İstanbul'dan bağlanan Acun Ilıcalı, Yasin'i sert sözlerle eleştirdi ve yaptırım uygulamaya karar verdiklerini söyledi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de