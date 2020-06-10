Survivor 2020 yarışmacılarından Yasin Obuz, 4 aydır yaşadığı kavgalarla dikkat çekiyor. Daha önce Sercan'a "Seni döverim" diye bağıran Yasin'in bu defa da sinirlenerek fırlattığı matara Cemal Can'ın kafasını sıyırırken, Ardahan'a denk geldi. Yasin yakın arkadaşı Ardahan ile de kavga etti. Yasin'in sinirli halleri ve kavgaları Acun Ilıcalı'nın sabrını taşırdı. Yeni kaptanların ve takımların belirleneceği ada konseyine İstanbul'dan bağlanan Acun Ilıcalı, Yasin'i sert sözlerle eleştirdi ve yaptırım uygulamaya karar verdiklerini söyledi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
HANGİ ÖDÜL OYUNLARINDA YASİN'E CEZA VERİLDİ?
Acun Ilıcalı, bundan sonra oynanacak 3 ödül oyununda Yasin'e ceza verildiğini açıkladı. Yasin'e yaptıklarını hatırlatan Acun Ilıcalı, "Bir insan bir hata yaparsa anlarım, 3. hatayı yaparsa anlam veremem. Ama bu hatalar 5,6 diye gidiyorsa da ders almıyor demektir. Bu konuda biz sana her türlü yaklaştık. Yumuşak yaklaşık olmadı, sert yaklaştık olmadı, ceza verdik yine olmadı.
Survivor'da problem yaşamadığın yarışmacı kalmadı. Ama sen asla ve asla bu hareketleri yapmaktan vazgeçmiyorsun. İki hafta önce Evrim'e inanılmaz çirkin hareket yaptın, daha sonra 'Döverim seni' diye Sercan'a bağırarak sahada gezindin. Bu defa da en yakın arkadaşına saldırdın. Matara fırlattın Cemal Can'ın kafasını sıyırdı, Ardahan'a denk geldi. Survivor'daki 10 olayın 8'inde sen varsın" dedi.
SURVİVOR YASİN'E NE CEZA VERİLDİ?
Acun Ilıcalı, 10 Haziran Survivor bölümünde Yasin'in Ardahan'ın üzerine yürümesi sonucu verilecek cezayı açıkladı. Yasin, bundan sonra oynanacak 3 ödül oyununda ödül için yarışamayacak.
"SENİN SİNİR PATLAMALARINI KABULLENMEK ZORUNDA DEĞİLİZ"
Yasin'e bundan sonra yaptıkları için karşılık vereceklerini söyleyen Ilıcalı, verdikleri cezayı da açıkladı. Acun, "Yasin MasterChef'ten beri sevdiğim bir yarışmacısın. Survivor'daki emeklerine yazık etme. Bundan sonra senin hiçbir bahaneni dikkate almıyorum. Tek yapmamız gereken artık direkt olarak yaptıklarının karşılığını vermek. Senin sinir patlamalarını kabullenmek zorunda değiliz. Bu yaptıklarını sana iade ediyoruz. Sana yaptırım uygulamaya karar verdik. Sana bundan sonraki 3 ödülden yararlanmama cezası veriyoruz" açıklamasını yaptı.
YASİN: CEZA VERMEKTE HAKLISINIZ
Aldığı cezadan sonra konuşan Yasin, "Arkadaşlarımdan özür diliyorum, kendimi savunacak bir tarafım yok açıkçası. Bahanem yok, ceza vermekte de haklısınız. Daha çok dikkat edeceğim ve kendimi törpüleyeceğim" ifadelerini kullandı.
SURVİVOR YASİN KİMDİR?
21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.
Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var. Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.