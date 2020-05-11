RAMAZAN İMSAKİYE
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Çukur'un yıldızının eşi doğum için gün sayıyor! İşte karnı burnunda Cansu Tosun'un son hali...

Çukur dizisi ile son günlerin çok konuşulan isimlerinden olan oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun çifti bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. 2018 yılında çok konuşulan oldukça renkli ve eğlenceli bir düğünle hayatlarını birleştiren ünlü oyuncular, karantina günlerinde sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor. Çift şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor. Hamileliğinde 8 ayı geride bırakan Cansu Tosun, bir süredir eşi Erkan Kolçak Köstendil ile beraber Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunuyor. Corona virüs salgını nedeniyle Ayvacık'ta inzivaya çekilen Tosun'dan yeni pozlar geldi. Cansu Tosun, son halini Instagram'da takipçileri ile paylaştı. 32 yaşındaki Cansu Tosun'un son haline beğeni yağdı...

11.05.2020 11:22 - Son Güncelleme: 11.05.2020 11:29
Çukur'un yıldızının eşi doğum için gün sayıyor! İşte karnı burnunda Cansu Tosun'un son hali...

Çukur dizisindeki canlandırdığı karakter ile dikkat çeken oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor. Hamileliğinde 8 ayı geride bırakan Cansu Tosun Instagram'dan son halini paylaştı.

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Çukur'un yıldızının eşi doğum için gün sayıyor! İşte karnı burnunda Cansu Tosun'un son hali...

Anne olmak için gün sayan Cansu Tosun'un karnı burnunda fotoğrafına beğeni yağdı.

Çukur'un yıldızının eşi doğum için gün sayıyor! İşte karnı burnunda Cansu Tosun'un son hali...

Çift mayıs ayında dünyaya gelecek olan oğullarına 'Marsel' adını verecek... İşte Cansu Tosun'un son hali ve ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...

Çukur'un yıldızının eşi doğum için gün sayıyor! İşte karnı burnunda Cansu Tosun'un son hali...

MÜGE ANLI

Çukur'un yıldızının eşi doğum için gün sayıyor! İşte karnı burnunda Cansu Tosun'un son hali...

MÜGE ANLI

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