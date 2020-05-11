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Çukur'un yıldızının eşi doğum için gün sayıyor! İşte karnı burnunda Cansu Tosun'un son hali...

Çukur dizisi ile son günlerin çok konuşulan isimlerinden olan oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun çifti bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. 2018 yılında çok konuşulan oldukça renkli ve eğlenceli bir düğünle hayatlarını birleştiren ünlü oyuncular, karantina günlerinde sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor. Çift şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor. Hamileliğinde 8 ayı geride bırakan Cansu Tosun, bir süredir eşi Erkan Kolçak Köstendil ile beraber Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunuyor. Corona virüs salgını nedeniyle Ayvacık'ta inzivaya çekilen Tosun'dan yeni pozlar geldi. Cansu Tosun, son halini Instagram'da takipçileri ile paylaştı. 32 yaşındaki Cansu Tosun'un son haline beğeni yağdı...

11.05.2020 11:22 - Son Güncelleme: 11.05.2020 11:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





