ATV ESRA EROL CANLI İZLE! Nikah gecesi müstakbel eşinin hamile olduğunu öğrenmişti! Bebeğin babası kim?

Ezgi'nin gözyaşları içinde haykırışı yürek sızlattı! Ezgi ve Hüseyin nikah masasına oturabilecek mi? Yayın bitti, Ezgi'nin annesi Elif Hanım'ın öfkesi dinmedi! O konuştu, yer yerinden oynadı! Elif Hanım'dan kızları Ezgi ile ilgili şoke eden itiraf! Anne, "Kızımın kimliğini yaktım" dedi, 21 yaşındaki Ezgi'ye geçici kimlik çıkartıldı.Esra Erol'da canlı yayınında bugün, (11 Haziran 2020 Perşembe) neler yaşanıyor?

ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE 11 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE - TIKLA

Emrah konuştu herkes şoke oldu! "Karım Sibel'in 8 aylık hamile olduğunu nikah gecesi öğrendim" dedi. Karı - koca 1.5 ay sonra karşı karşıya geldi. Emrah'ın ailesinin ve Sibel'in ailesinin tüm gerçeği bildiği iddia edildi. SibeL, "Çocuğumun babasının yüzünü hiç görmedim" dedi herkes şoke oldu. 5 aylık bebeğin biyolojik babası kim? "Çocuğun babasını ben hiç görmedim" dedi herkesi şoke etti! DNA testi sonucu tüm gerçekleri ortaya çıkartacak. Büyük yüzleşmede ikinci perde!

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8 yaşındaki kızı Meryem Doğan'dan haber alamayan babanın acı dolu sözleri! Esra Erol Meryem'i buldu. Meryem sözünü tuttu stüdyoya geldi bir mucize daha gerçek oldu. Meryem'in annesinin sözleri herkesi ağlattı. Canlı yayın bitti Meryem 1 yıl sonra annesine sarıldı. O anlar 11 Haziran Perşembe Atv canlı yayınında! 11 gündür kayıp olan Döndü Hanım kocası Erdoğan'a ne söyledi? Büyük kaçışın sır perdesi Esra Erol'da ekranlarında...