Survivor yeni takımlar kimlerden oluştu? Kırmızı ve mavi takım seçiminde büyük sürpriz! O isim...

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da dün akşam kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da kaptanlık mücadelesinde mavi takım için Yasin ve Ardahan kalarak mücadele etti ve ilk kaptan 5-4'lük skorla Ardahan oldu. İkinci kaptan ise Evrim'i 5-4 mağlup ederek Cemal Can oldu. Ardından iki isim takımlarında yer alacak yarışmacıları seçti ve ortaya herkesin şaşıracağı bir tablo çıktı. Peki, Survivor yeni takımlar kimlerden oluştu? Survivor kırmızı ve mavi takımda kimler var? İşte yeni dönemde takımların yarışmacıları...

SURVİVOR YENİ TAKIMLAR KİMLERDEN OLUŞTU?

Bireysel mücadelede Cemal Can'ı yenen isim Ardahan ilk yarışmacıyı seçme hakkı kazandı. Ayrıca sembol finalini Elif kazandığı için direk Ardahan'ın takımına dahil oldu. Ardahan mavi takımı seçerek Elif'in ardından Sercan'ı takımında istedi. Cemal Can ise bu hamleye karşı Berkan'ı seçti. Ardahan bunun üzerine Yasin'i seçti ancak ortalık bir anda karıştı. Nisa'nın Sercan'ın olduğu takıma gelmek istememesi ve Cemal Can'ın Barış demesi bir süreliğine karışıklığa neden oldu. Ardından Cemal Can Nisa diyerek ikinci tercihini yapmış oldu. Takımlar şu şekilde oluştu;

KIRMIZI TAKIM: CEMAL CAN, BERKAN, NİSA VE BARIŞ

MAVİ TAKIM: ARDAHAN, ELİF, SERCAN, YASİN VE EVRİM