TV8 Lezzet Düşkünleri Boğaçhan Tuzcu kimdir? Sorgulaması gündemde sıkça yapılmaya devam ediyor. Haftanın dördüncü gününde Gökhan ve Burhan takımı yarışıyor, puanların nasıl olacağı merak ediliyor. Lezzet Düşkünleri sadece lezzetlerin tadılmasını içermiyor aynı zamanda kıyasıya rekabeti gösteriyor ve yarışmacılar arasında tartışmalar eksik olmuyor. Peki Lezzet Düşkünleri yarışmacıları kimler, sunucusu kimdir?
LEZZET DÜŞKÜNLERİ BOĞAÇHAN KİMDİR?
27 yaşındaki Boğaçhan Tuzcu aslen Rizeli olup; doğma büyümeli Ankaralıdır. Aşçılık üzerine eğitim almış Boğaçhan Tuzcu'nun anne ve babası ayrı yaşıyor. İkizler burcu olan Boğaçhan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği mezunu ve yarışmada oldukça iddialı. Şu anda İstanbul'da yaşıyor.
Yarışma ile ilgili bazı açıklamalarda bulunan Boğaçhan Tuzcu, "İsmimin bana verdiği özgüven ve hırsla bu yarışmaya geldim, buradan da birincilikle çıkıp gideceğim. Ekip arkadaşıma da çok güveniyorum." ifadesinde bulunuyor.
Boğaçhan Tuzcu'nun ekip arkadaşı Taylan Satmaz, 24 yaşında aşçı, Marmaris'te yaşıyor.
Selen Özcan/Gizem Özcan
Aslen Kayserili olan 22 yaşındaki Selen Özcani hukuk öğrencisi. Yemek yapmayı babaannelerinde öğrenen Özcan'ın partneri ve kardeşi Gizem Özcan da hukuk öğrencisi. Tatlılar konusunda oldukça iddialı olan ikili aynı evde yaşıyorlar ve genel olarak iyi anlaşıyor.
Gökhan Sarı/Burhan Selvi
37 yaşındaki Gökhan Sarı, profesyonel şef olmadan önce gayrimenkul işinde çalışmaktaydı. Mesleği aşçılık olan partneri Burhan Selvi ile TV8'in yeni yarışmasında başarı kovalayacak.
Tuğba Okul/Berna Okul (YENİ YARIŞMACILAR)
Tuğba Okul, kardeşi Berna ile birlikte Bebek'te bir cafe işletiyor. Daha önce Antalya'da emlak işi yapan Tuğba Okul, 1 yıl Los Angeles'te yaşadı. Kafe işletmeciliği için İstanbul'a yerleşen Tuğba Okul, sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor.
Ali Bey/Hande Hanım
Yarışmanın yeni ismi Ali 40'lı yaşlarındadır. Ali Bey normal hayatında da aşçılık yapıyor. Tecrübeli bir aşçı olan Ali Bey yarışmada da oldukça iddialı olduğunu söyledi. Yarışmanın yeni ismi Hande Hanım ise ev hanımıdır. Ev hanımı olmasına rağmen yemek konusunda iddialı olduğunu dile getiren Hande hanım iyi bir şef olduğunu söyleyerek iddiasını ortaya koydu.
LEZZET DÜŞKÜNLERİ SUNUCUSU KİM?
Lezzet Düşkünleri yarışmasının sunucusu olarak tanınan Gabriele Sponza 1982 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Gabriele Sponza eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde Johnson&Wales Üniversitesi Mutfak Sanatları bölümünde eğitim aldı. Eğitimi sonrası profesyonel aşçılık hayatına Fransa'nın Tremolat ve Marsilya bölgelerindeki 3 Michelin yıldızlı restoranlarda çalışarak devam etti.
Gabriele Sponza, İstanbul'da Sait Halim Paşa Yalısı'nda bulunan Clement's Restoran'ın şefliğini yaptı. Ardından "The Bosphorus" bünyesindeki Gaja Restaurant'ta 2 Michelin yıldızlı Şef Dominic Jack ile birlikte çalıştı. Şimdilerde ise Şef Gabriele Sponza'nın elinden çıkan yemekler Fransız Mutfağı üzerine kurulu ancak İtalyan Akdeniz Mutfağı tatları da menüde mevcut olan "Wanda" adlı mekanıyla lezzet severlerle buluşuyor.
Gabriele Sponza, Mutfak ve Restaurant İşletmeciliği Eğitmenliği kariyerine ilk olarak İstanbul Mutfak Sanatları Akademisi'nde başladıktan sonra, iki yıl İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi bölümü ve Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda Eğitmen Şef olarak görev yaptı.