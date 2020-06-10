SURVİVOR YENİ TAKIM KAPTANLARI BELLİ Mİ?

Survivor 2020' nin son kaptanlık mücadelesinde kıyasıya bir rekabet yaşandı. Survivor 2020'de mavi takımın kaptanı son kez Ardahan oldu. Kırmızı takımın kaptanı ise Survivor Cemal Can oldu. Hafta sonu oynanan dokunulmazlık oyunlarında iki takımda birer oyun alarak adaylar çıkarmak zorunda kalmışlardı. Bu akşam yine Murat Ceylan'ın sunacağı kaptanlık oyununda yeni kaptanlar belirlenecek. Akşam ada konseyinde ise yeni takımlar oluşacak.!