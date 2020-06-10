Survivor kaptanlık oyununu kimler kazandı? TV8'in sevilen yarışması Survivor 2020 bu akşam ekranlara geldi. 103. yeni ve son bölümde kaptanlık oyununu oynandı. Peki 10 Haziran Çarşamba kaptanlık oyununu kim kazandı, yeni kaptanlar kim oldu? Survivor'da 10 haziran Çarşamba günü kaptanlık oyununu Cemal Can ve Ardahan kazanarak takım kaptanı olmayı hak kazandı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
SURVİVOR YENİ TAKIM KAPTANLARI BELLİ Mİ?
Survivor 2020' nin son kaptanlık mücadelesinde kıyasıya bir rekabet yaşandı. Survivor 2020'de mavi takımın kaptanı son kez Ardahan oldu. Kırmızı takımın kaptanı ise Survivor Cemal Can oldu. Hafta sonu oynanan dokunulmazlık oyunlarında iki takımda birer oyun alarak adaylar çıkarmak zorunda kalmışlardı. Bu akşam yine Murat Ceylan'ın sunacağı kaptanlık oyununda yeni kaptanlar belirlenecek. Akşam ada konseyinde ise yeni takımlar oluşacak.!
10 HAZİRAN BU AKŞAM SURVİVOR KAPTANLIK OYUNUNU KİMLER KAZANDI?
CANLI
Sercan
Barış
Elif
Nisa
Evrim
Yasin
Cemal Can
Ardahan
Berkan
SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTANIN TAKIM KAPTANLARI KİMDİ?
Survivor 2020'de sona kalan on isim Sercan, Yunus Emre, Elif, Barış, Nisa, Cemal Can, Ardahan, Berkan, Evrim ve Nisa olmuştu. Kaptanlık oyunu için verilen müthiş mücadelelerin sonunda takım kaptanı olan isimler Survivor Cemal Can ve Survivor Sercan Yıldırım olarak belirlendi.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA AVANTAJ SEÇİMİNİ KİM KAZANDI?
Sercan ile Cemal Can arasında oynanan avantaj seçimi oyununu kazanan Sercan oldu ve takımına ilk yarışmacıyı seçme hakkını elde etti.
GEÇEN HAFTANIN MAVİ TAKIM VE KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMDİ?
KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
1- Sercan
2- Elif
3- Berkan
4- Yunus Emre
5- Barış
MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
1- Cemal Can
2- Nisa
3- Yasin
4- Ardahan
5- Evrim