Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da bu akşam Osman Bey kurduğu planlarla düşmanlarının oyununu bozdu. Bölümde düğün toyuna Sofia tarafından kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, gazaya tüm gücüyle devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı Balgay'la nihayet kozlarını paylaştı. Osman Bey, Moğollara karşı mücadeleyi büyük bir başarıyla yürüttü. İzleyiciler şimdi büyük bir heyecanla Kuruluş Osman 26. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

İŞTE GECEYE DAMGASINI VURAN O SAHNE

KURULUŞ OSMAN 25. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Şehadet yolu bizi bekler! Bu yolda Allah yardımcımız, Hızır Ata yoldaşımız olsun!"

OSMAN, BALGAY'LA KOZLARINI PAYLAŞIYOR

Düğün toyuna Sofia tarafından kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, gazaya tüm gücüyle devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı Balgay'la nihayet kozlarını paylaşıyor.