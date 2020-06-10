Atv ekranında hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Haziran 2020 Çarşamba) neler oldu? "7 yıl önce kaybolan Levent Karaduman'ın şüpheli kaybının perde arkasında kim var? Sinop'taki akılalmaz yangında kaybolan 3 kişi nerede? 11 yıl sonra cinayete kurban gittiği öğrenilen Hatice Özkaçak'ı kim ya da kimler neden öldürdü?" sorularına yanıt arandı.
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibi sırları gün yüzüne çıkarmaya, hasret kalanları sevdikleriyle kavuşturmaya, esrarengiz cinayetleri aydınlatmaya devam ediyor. Bir programından çok daha fazlası olan Müge Anlı'da 10 Haziran 2020 Çarşamba günü; 7 yıl önce Denizli'de kaybolan Levent Karaduman'ın son görüştüğü kişi olan sevgilisi konuştu.
7 YILDIR KAYIP!
2013 yılında Denizli'de kaybolan yaklaşık 7 yıldır şüpheli bir şekilde kayıp olan reklamcı Levent Karaduman'dan hala bir iz yok. Amca Hayati Karaduman, Levent Karaduman'ın kaybından dolayı teyzesinin oğlu Ali Osman'ı hedef gösterdi. Olay gününden sonra hiçbir şekilde aileyle iletişime geçmeyen Ali Osman'ın yaşanan her şeyi bildiğini söyledi.