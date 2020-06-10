Atv ekranında hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Haziran 2020 Çarşamba) neler oldu? "7 yıl önce kaybolan Levent Karaduman'ın şüpheli kaybının perde arkasında kim var? Sinop'taki akılalmaz yangında kaybolan 3 kişi nerede? 11 yıl sonra cinayete kurban gittiği öğrenilen Hatice Özkaçak'ı kim ya da kimler neden öldürdü?" sorularına yanıt arandı.