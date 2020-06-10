Aslı Gibidir filmi konusu nedir? Aslı Gibidir oyuncuları kimdir? Televizyon ekranlarında birbirinden farklı türde sinema filmleri izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Sinema severler Aslı Gibidir filmi konusu hakkında araştırma yapıyor. Aslı Gibidir oyuncuları kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Başrolünde Aslı İnandık'ın yer aldığı Aslı Gibidir filmi, oyuncu olmak için neyi var neyi yoksa vazgeçmeye hazır azimli bir kızın hikayesini konu alıyor.
ASLI GİBİDİR OYUNCULARI KİMDİR?
Aslı İnandık, Nazlı Tosunoğlu, Tuna Orhan, Ayten Uncuoğlu, Ahmet Olgun Sünear, Toygan Avanoğlu, Enis Arıkan, Seda Türkmen, Uraz Kaygılaroğlu, Melis Kaygılaroğlu, Berkay Tulumbacı, Aslı Turanlı, Tuğçe Karabayır, Caner Özyurtlu yer alıyor.
ASLI GİBİDİR KONUSU NEDİR?
Genç ve oyunculuk hayali ile yanıp tutuşan Aslı, ailesinin isteği ile üniversitede bambaşka bir bölüm okumuştur ve hatta ikinci bir üniversite için sınava hazırlanır. Ancak asla hayallerinden vazgeçmeyen genç kız özel bir konservatuvarın oyunculuk bölümünü kazanır. Hayallerine adım adım yaklaşan Aslı, ailesinin tepkisi ile karşı karşıya kalır.
Ailesi, kızlarının oyuncu olmasını istemediği için ona destek olmayacaklarını söyler. Ne olursa olsun konservatuarda okumaya kararlı olan Aslı, ne yapacağını düşünürken kendisini bilmediği bir dünyanın içinde bulur. 'Dublörler Kulübü'ne adımını atan genç kız, burada okul için para kazanırken bir yandan da yeteneğini sergileme imkanı bulur.