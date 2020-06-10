Aslı Gibidir filmi konusu nedir? Aslı Gibidir oyuncuları kimdir?

ASLI GİBİDİR KONUSU NEDİR?

Genç ve oyunculuk hayali ile yanıp tutuşan Aslı, ailesinin isteği ile üniversitede bambaşka bir bölüm okumuştur ve hatta ikinci bir üniversite için sınava hazırlanır. Ancak asla hayallerinden vazgeçmeyen genç kız özel bir konservatuvarın oyunculuk bölümünü kazanır. Hayallerine adım adım yaklaşan Aslı, ailesinin tepkisi ile karşı karşıya kalır.

Ailesi, kızlarının oyuncu olmasını istemediği için ona destek olmayacaklarını söyler. Ne olursa olsun konservatuarda okumaya kararlı olan Aslı, ne yapacağını düşünürken kendisini bilmediği bir dünyanın içinde bulur. 'Dublörler Kulübü'ne adımını atan genç kız, burada okul için para kazanırken bir yandan da yeteneğini sergileme imkanı bulur.