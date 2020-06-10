



"BİRBİRİMİZİ ÖZLEDİK"



Instagram hesabından Özkan Uğur ve Fuat Güner ile çekilen eski bir fotoğrafını yayınlayan Alanson, yaptığı paylaşıma şu notu düştü:



"Biz hem birbirimizi, hem sizi özledik. Yeni şarkılar ekliyoruz. İnşallah uzun bir konser olacak, MFÖ'ye doyacaksınız. Bu arada Özkan dualarınızla iyiye gidiyor. Hepinize MFÖ'den sevgiler."