RAMAZAN İMSAKİYE
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MFÖ'den 'maske tak' şarkısı! İşte tedavi gören Özkan Uğur'un son hali...

İkinci kez kanser tedavisi görmeye başlayan MFÖ üyesi Özkan Uğur, devam eden corona virüs günlerinde, vatandaşlara anlamlı bir çağrıda bulunmak için arkadaşlarıyla kamera karşısına geçti. 2013 yılında yakalandığı lenf kanserini yenen, ancak bir süre önce yeniden tedavi görmeye başlayan usta müzisyen, üç hafta önce sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. "Maske tak" diyerek mesaj veren Özkan Uğur'un son görüntüsü dikkat çekti.

20.05.2020 12:58 - Son Güncelleme: 20.05.2020 13:17
MFÖ'den 'maske tak' şarkısı! İşte tedavi gören Özkan Uğur'un son hali...

Özkan Uğur, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Gülhane Parkı'nda düzenlenen konsere, tedavisi nedeniyle katılamamıştı.

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MFÖ'den 'maske tak' şarkısı! İşte tedavi gören Özkan Uğur'un son hali...

Konser sırasında konuşan Fuat Güner, kanser tedavisi gören Özkan Uğur'un çok istemesine karşın doktorunun risk uyarısı nedeniyle aralarında olmadığını açıklamıştı.

MFÖ'den 'maske tak' şarkısı! İşte tedavi gören Özkan Uğur'un son hali...

MFÖ grubundan ekip arkadaşları Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le birlikte "Maske tak" diyerek mesaj veren Özkan Uğur'un son görüntüsü dikkat çekti.

MFÖ'den 'maske tak' şarkısı! İşte tedavi gören Özkan Uğur'un son hali...
MFÖ'den 'maske tak' şarkısı! İşte tedavi gören Özkan Uğur'un son hali...
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