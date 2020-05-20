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MFÖ'den 'maske tak' şarkısı! İşte tedavi gören Özkan Uğur'un son hali...

İkinci kez kanser tedavisi görmeye başlayan MFÖ üyesi Özkan Uğur, devam eden corona virüs günlerinde, vatandaşlara anlamlı bir çağrıda bulunmak için arkadaşlarıyla kamera karşısına geçti. 2013 yılında yakalandığı lenf kanserini yenen, ancak bir süre önce yeniden tedavi görmeye başlayan usta müzisyen, üç hafta önce sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. "Maske tak" diyerek mesaj veren Özkan Uğur'un son görüntüsü dikkat çekti.

20.05.2020 12:58 - Son Güncelleme: 20.05.2020 13:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





