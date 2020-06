Doya Doya Moda Su Baher kimdir? Doya Doya Moda Su boyu, kilosu kaç, Instagram hesabı ne?

Hafta içi her gün gündüz kuşağında yer alan Doya Doya Moda jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu'nun oturuyor. Her bölümü heyecanla takip edilen yarışmada Doya Doya Moda Su Baher neredeyse her bölümde ön plana çıkan isim oluyor. Zaman zaman yüksek zaman zaman düşük puan alan Doya Doya Moda Su Baher hakkında merak edilenleri derledik.