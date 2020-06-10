Doya Doya Moda Su Baher kimdir? Doya Doya Moda Su boyu, kilosu kaç, Instagram hesabı ne?

DOYA DOYA MODA SU KİMDİR?



TV 8'de ekrana gelen Doya Doya Moda yarışmacıları arasında bulunan Su Baher, yarışmanın yabancı uyruklu isimlerinden. 21 yaşında olmasına rağmen küçük yaşlarda iş hayatına atılan Sepideh Su Baher, üniversite eğitimi nedeniyle İstanbul'a geldi. Yarışmanın en çok kolye alan isimlerden biri olan Su Baher, Türkiye'nin yeni moda starının kendisi olacağını söyleyerek iddiasını ortaya koymuştu. İstanbul'a ilk günlerde bir kafelerde çalıştıktan sonra ajansa kaydoldu. Aslen İranlı olan genç yarışmacı, daha önce Erkenci Kuş, Afili Aşk dizileri ve Kuaförüm Sensin yarışmasında yer almıştır.

Ailesinden uzak olması nedeniyle yarışmada duygusal anlar yaşayan Su Baher, zaman zaman geleneksel yemekleri jüri üyelerine ve arkadaşlarına yapıyor.





DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ? (5 HAZİRAN)



Doya Doya Moda 27'nci haftasında büyük finalde önce son virajda Emel ile Melika potadaydı. Yarışmaya veda eden isim Melika oldu.



DOYA DOYA MODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI