Güzelliği ve dobra konuşmalarıyla ön plana çıkan Lezzet Düşkünleri Gizem kimdir? Sorusunun cevabının yanı sıra Lezzet Düşkünleri yarışmacılarının bilgilerini de haberimizde paylaştık. Haftanın 6'ncı gününde en düşük puanı alarak elenen bir takım oluyor, günlük puanlamalar da önem taşıyor. Peki Lezzet Düşkünleri oy verme ekranına nereden ulaşılıyor? İşte tüm bilgiler…
LEZZET DÜŞKÜNLERİ NASIL OY VERİLİR?
Lezzet Düşkünleri oy verme işlemi için TV8 "https://lezzetduskunleri.tv8.com.tr/" internet sitesine girip istediğiniz takımı destekleyebilirsiniz.
LEZZET DÜŞKÜNLERİ KİM ELENDİ? (6 HAZİRAN)
Pınar Türkyılmaz/Doğa Zeles yarışmaya veda etti.
LEZZET DÜŞKÜNLERİ YARIŞMACILARI KİMLER?
Boğaçhan Tuzcu/Taylan Satmaz
24 yaşında İstanbul'da yaşayan Boğaçhan Tuzcu profesyonel şef. Ekranlara aşina olan Boğaçhan Tuzcu, daha önce Kısmetse Olur programında yarışmıştı.
24 yaşındaki Marmaris'te yaşayan profesyonel şef olan partneri Taylan Satmaz ile yan yana geldiklerinde çok eğlenip aynı zamanda eğlendirdiklerini düşünüyor. Uzun yıllara dayanan arkadaşlıklarını Lezzet Düşkünleri'ne taşıdı.
Sibel Döğen Gedik/Mehmet Emre Gedik (ELENDİ)
İstanbul'da yaşanyan 36 yaşındaki Sibel Döğen Gedik, işletmeci olarak çalışmakta. Partneri ve aynı zamanda iki yıllık evli olduğu 41 yaşındaki eşi Mehmet Emre Gedik ile Lezzet Düşkünleri programında yarışacak ve Mehmet Emre Gedik de profesyonel aşçı.
Selen Özcan/Gizem Özcan
Aslen Kayserili olan 22 yaşındaki Selen Özcani hukuk öğrencisi. Yemek yapmayı babaannelerinde öğrenen Özcan'ın partneri ve kardeşi Gizem Özcan da hukuk öğrencisi. Tatlılar konusunda oldukça iddialı olan ikili aynı evde yaşıyorlar ve genel olarak iyi anlaşıyor.
Pınar Türkyılmaz/Doğa Zeles (ELENDİ)
40 yaşında profesyonel bir aşçı olan Pınar Türkyılmaz'a çok baskın ve konuşkan bir karakter olan Doğa Zeles eşlk edecek ve Lezzet Düşkünleri'nde başarı kovalayacak.
Gökhan Sarı/Burhan Selvi
37 yaşındaki Gökhan Sarı, profesyonel şef olmadan önce gayrimenkul işinde çalışmaktaydı. Mesleği aşçılık olan partneri Burhan Selvi ile TV8'in yeni yarışmasında başarı kovalayacak.
Tuğba Okul/Berna Okul (YENİ YARIŞMACILAR)
Tuğba Okul, kardeşi Berna ile birlikte Bebek'te bir cafe işletiyor. Daha önce Antalya'da emlak işi yapan Tuğba Okul, 1 yıl Los Angeles'te yaşadı. Kafe işletmeciliği için İstanbul'a yerleşen Tuğba Okul, sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor.
Ali Bey/Hande Hanım (YENİ YARIŞMACILAR)
Yarışmanın yeni ismi Ali 40'lı yaşlarındadır. Ali Bey normal hayatında da aşçılık yapıyor. Tecrübeli bir aşçı olan Ali Bey yarışmada da oldukça iddialı olduğunu söyledi. Yarışmanın yeni ismi Hande Hanım ise ev hanımıdır. Ev hanımı olmasına rağmen yemek konusunda iddialı olduğunu dile getiren Hande hanım iyi bir şef olduğunu söyleyerek iddiasını ortaya koydu.