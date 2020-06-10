ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE! Son dakika gelişmeleri: Hatice Özkaçak'ın katili kim? 10 Haziran 2020

Sinop'taki akılalmaz yangın! Küle dönen evdeki 3 kişi nerede? Kuşkuya yol açan lüks araç detayı! Şoke eden iddialar, korkunç şüpheler... Bahçedeki toprak çöküntüsü, dağdaki kazı alanı, Sinop yangınındaki soru işaretleri Müge Anlı canlı yayınında! Türkiye ona inandı, ona güvendi. Bir televizyon programından çok daha fazlası. Türk televizyon tarihinin en çok zirvede kalan yapımı. En güvenilir isimler listesinde zirvede yer alan Müge Anlı, son beş yılın en çok izlenen televizyon içeriği oldu. Müge Anlı canlı yayınında bugün, (10 Haziran 2020 Çarşamba) neler yaşandı?

ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 10 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA - TIKLA

Levent Karaduman'ın yıllardır hiçbir yerde izine rastlanmadı! Şüpheler kimi işaret ediyor? Denizli'deki şüpheli kayıp dosyası az sonra Müge Anlı'da! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

ATV CANLI YAYIN

Atv canlı yayınında son dakika Müge Anlı gelişmeleri yine milyonları ekran başına kilitleyecek. Cinayeti 11 yıl sonra öğrendiler. Hatice Özkaçak'ı kim neden öldürdü? Hatice Özkaçak cinayetinde dikkat çeken ayrıntılar ve daha fazlası 10 Haziran Çarşamba Atv Müge Anlı canlı yayınında! Kayınvalide suçladı, herkes şoke oldu. Hatice Özkaçak'ın katili kim? Kayıp bir kadın, korkunç iddialar! 4 çocuk annesinin başına ne geldi? En son orada görüldü! Görgü tanığının işaret ettiği Pirinçci mevkiinde arama çalışmaları başlatıldı! Ayşe Altuntaş cinayetinde sona mı yaklaşıldı?