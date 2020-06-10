



Adanalı, Bir Zamanlar Çukurova gibi dizilerde oynayan Rüzgâr Aksoy, geçtiğimiz aylarda İstanbul Beşiktaş'ta evine yakın bir parkta 'Bucky' adlı köpeğini gezdirmiş ve evine dönerken sokağın girişinde komşusunun beslediği 'Dogo Argantino' cins köpeğini gördü. Aksoy komşusuna seslenerek köpeğini bağlamasını aksi takdirde kendisine ve köpeğine saldırabileceği uyarısında bulundu.

UYARIYA RAĞMEN KÖPEĞİ BAĞLAMADI

Komşusu Adil Kemal S., Rüzgar Atasoy'u dikkate almayarak köpeğini bağlamadı. Bu sırada 'Dogo Argantino' cinsi köpek Rüzgâr Atasoy'un köpeğine saldırmaya başlayınca ünlü oyuncu köpeğini korumak için saldıran köpeği engellemeye çalıştı.